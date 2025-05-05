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Эксперт оценил решение ОПЕК+ увеличить добычу нефти - 05.05.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Эксперт оценил решение ОПЕК+ увеличить добычу нефти
Эксперт оценил решение ОПЕК+ увеличить добычу нефти - 05.05.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил решение ОПЕК+ увеличить добычу нефти
Решение стран ОПЕК+ с дополнительными к общим квотам добровольными сокращениями - России, Саудовской Аравии, Ирака, ОАЭ, Кувейта, Казахстана, Алжира и Омана -... | 05.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-05T13:54+0300
2025-05-05T13:54+0300
энергетика
нефть
саудовская аравия
ирак
игорь юшков
александр новак
опек
фонд национальной энергетической безопасности
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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Решение стран ОПЕК+ с дополнительными к общим квотам добровольными сокращениями - России, Саудовской Аравии, Ирака, ОАЭ, Кувейта, Казахстана, Алжира и Омана - ускорить наращивание нефтедобычи в июне позволяет удержать всю коалицию от распада, заявил РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В субботу эта "восьмерка" ОПЕК+ объявила, что увеличит добычу нефти в июне еще на 411 тысяч баррелей в сутки после аналогичного увеличения в мае. Комментируя это решение, вице-премьер РФ Александр Новак призвал страны ОПЕК+ к соблюдению ограничений. Он также отметил, что некоторые страны объединения, включая Россию, могли бы добывать больше, но сдерживают добычу из-за ожидания в этом году экономического роста в мире из-за торговых войн ниже прогнозов. "Наверное, мотивация здесь исключительно в том, чтобы... не распалось само соглашение. И в чем тут логика? В том, что многие участники ОПЕК+ были недовольны этим соглашением и считали: "Почему мы должны удерживать объем производства на низком уровне, в то время как другие увеличивают объем производства?". (Не входящие в ОПЕК+ - ред.) Гайана планирует увеличить добычу, Бразилия, Канада, США, и нам, мол, тоже надо бороться за долю на рынке", - сказал Юшков. У восьми из 19 участников соглашения ОПЕК+, помимо квот, есть "добровольные", дополнительные сокращения добычи - на 1,65 миллиона баррелей в сутки, которые действуют до конца 2026 года. Есть также ограничения, введенные чуть позднее, - еще на 2,2 миллиона баррелей, и страны - "добровольцы" с апреля из них постепенно выходят. Планировалось, что увеличение добычи займет полтора года. Однако ОПЕК+ решил с мая ускорить отход из ограничений и нарастить нефтедобычу в мае сразу на 411 тысяч баррелей в сутки. Аналогичное решение было принято и в субботу - для июня. Тем не менее эти страны также должны придерживаться графика компенсаций, который ранее предоставили секретариату ОПЕК. За счет него они возмещают ранее допущенное превышение предельных уровней добычи. С учетом этого графика в мае максимально разрешенная добыча увеличивается лишь на 253 тысячи баррелей в сутки, а в июне - на 359 тысяч. А по данным источников агентства Рейтер, тренд на форсированное наращивание добычи может продолжиться и в последующие месяцы, что приведет к выходу из "добровольных" ограничений восьмерки ОПЕК+ на 2,2 миллиона баррелей в сутки уже к ноябрю.
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нефть, саудовская аравия, ирак, игорь юшков, александр новак, опек, фонд национальной энергетической безопасности
Энергетика, Нефть, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ИРАК, Игорь Юшков, Александр Новак, ОПЕК, Фонд национальной энергетической безопасности
13:54 05.05.2025
 
Эксперт оценил решение ОПЕК+ увеличить добычу нефти

Эксперт Юшков: сокращение добычи нефти позволяет удержать ОПЕК+ от распада

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип ОПЕК.
Логотип ОПЕК. - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Решение стран ОПЕК+ с дополнительными к общим квотам добровольными сокращениями - России, Саудовской Аравии, Ирака, ОАЭ, Кувейта, Казахстана, Алжира и Омана - ускорить наращивание нефтедобычи в июне позволяет удержать всю коалицию от распада, заявил РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
В субботу эта "восьмерка" ОПЕК+ объявила, что увеличит добычу нефти в июне еще на 411 тысяч баррелей в сутки после аналогичного увеличения в мае. Комментируя это решение, вице-премьер РФ Александр Новак призвал страны ОПЕК+ к соблюдению ограничений. Он также отметил, что некоторые страны объединения, включая Россию, могли бы добывать больше, но сдерживают добычу из-за ожидания в этом году экономического роста в мире из-за торговых войн ниже прогнозов.
"Наверное, мотивация здесь исключительно в том, чтобы... не распалось само соглашение. И в чем тут логика? В том, что многие участники ОПЕК+ были недовольны этим соглашением и считали: "Почему мы должны удерживать объем производства на низком уровне, в то время как другие увеличивают объем производства?". (Не входящие в ОПЕК+ - ред.) Гайана планирует увеличить добычу, Бразилия, Канада, США, и нам, мол, тоже надо бороться за долю на рынке", - сказал Юшков.
У восьми из 19 участников соглашения ОПЕК+, помимо квот, есть "добровольные", дополнительные сокращения добычи - на 1,65 миллиона баррелей в сутки, которые действуют до конца 2026 года. Есть также ограничения, введенные чуть позднее, - еще на 2,2 миллиона баррелей, и страны - "добровольцы" с апреля из них постепенно выходят. Планировалось, что увеличение добычи займет полтора года.
Однако ОПЕК+ решил с мая ускорить отход из ограничений и нарастить нефтедобычу в мае сразу на 411 тысяч баррелей в сутки. Аналогичное решение было принято и в субботу - для июня. Тем не менее эти страны также должны придерживаться графика компенсаций, который ранее предоставили секретариату ОПЕК. За счет него они возмещают ранее допущенное превышение предельных уровней добычи. С учетом этого графика в мае максимально разрешенная добыча увеличивается лишь на 253 тысячи баррелей в сутки, а в июне - на 359 тысяч.
А по данным источников агентства Рейтер, тренд на форсированное наращивание добычи может продолжиться и в последующие месяцы, что приведет к выходу из "добровольных" ограничений восьмерки ОПЕК+ на 2,2 миллиона баррелей в сутки уже к ноябрю.
Нефтяное месторождение им. В. Филановского - ПРАЙМ, 1920, 04.05.2025
Страны ОПЕК+ могут продолжить наращивание нефтедобычи в июле, пишут СМИ
Вчера, 16:17
 
ЭнергетикаНефтьСАУДОВСКАЯ АРАВИЯИРАКИгорь ЮшковАлександр НовакОПЕКФонд национальной энергетической безопасности
 
 
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