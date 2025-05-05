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Эксперт оценил решение ОПЕК+ увеличить добычу нефти

Эксперт оценил решение ОПЕК+ увеличить добычу нефти - 05.05.2025, ПРАЙМ

Эксперт оценил решение ОПЕК+ увеличить добычу нефти

Решение стран ОПЕК+ с дополнительными к общим квотам добровольными сокращениями - России, Саудовской Аравии, Ирака, ОАЭ, Кувейта, Казахстана, Алжира и Омана -... | 05.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-05T13:54+0300

2025-05-05T13:54+0300

2025-05-05T13:54+0300

энергетика

нефть

саудовская аравия

ирак

игорь юшков

александр новак

опек

фонд национальной энергетической безопасности

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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Решение стран ОПЕК+ с дополнительными к общим квотам добровольными сокращениями - России, Саудовской Аравии, Ирака, ОАЭ, Кувейта, Казахстана, Алжира и Омана - ускорить наращивание нефтедобычи в июне позволяет удержать всю коалицию от распада, заявил РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В субботу эта "восьмерка" ОПЕК+ объявила, что увеличит добычу нефти в июне еще на 411 тысяч баррелей в сутки после аналогичного увеличения в мае. Комментируя это решение, вице-премьер РФ Александр Новак призвал страны ОПЕК+ к соблюдению ограничений. Он также отметил, что некоторые страны объединения, включая Россию, могли бы добывать больше, но сдерживают добычу из-за ожидания в этом году экономического роста в мире из-за торговых войн ниже прогнозов. "Наверное, мотивация здесь исключительно в том, чтобы... не распалось само соглашение. И в чем тут логика? В том, что многие участники ОПЕК+ были недовольны этим соглашением и считали: "Почему мы должны удерживать объем производства на низком уровне, в то время как другие увеличивают объем производства?". (Не входящие в ОПЕК+ - ред.) Гайана планирует увеличить добычу, Бразилия, Канада, США, и нам, мол, тоже надо бороться за долю на рынке", - сказал Юшков. У восьми из 19 участников соглашения ОПЕК+, помимо квот, есть "добровольные", дополнительные сокращения добычи - на 1,65 миллиона баррелей в сутки, которые действуют до конца 2026 года. Есть также ограничения, введенные чуть позднее, - еще на 2,2 миллиона баррелей, и страны - "добровольцы" с апреля из них постепенно выходят. Планировалось, что увеличение добычи займет полтора года. Однако ОПЕК+ решил с мая ускорить отход из ограничений и нарастить нефтедобычу в мае сразу на 411 тысяч баррелей в сутки. Аналогичное решение было принято и в субботу - для июня. Тем не менее эти страны также должны придерживаться графика компенсаций, который ранее предоставили секретариату ОПЕК. За счет него они возмещают ранее допущенное превышение предельных уровней добычи. С учетом этого графика в мае максимально разрешенная добыча увеличивается лишь на 253 тысячи баррелей в сутки, а в июне - на 359 тысяч. А по данным источников агентства Рейтер, тренд на форсированное наращивание добычи может продолжиться и в последующие месяцы, что приведет к выходу из "добровольных" ограничений восьмерки ОПЕК+ на 2,2 миллиона баррелей в сутки уже к ноябрю.

https://1prime.ru/20250504/neftedobycha-857258623.html

саудовская аравия

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нефть, саудовская аравия, ирак, игорь юшков, александр новак, опек, фонд национальной энергетической безопасности