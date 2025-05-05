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Нефть дешевеет на 3 процента - 05.05.2025, ПРАЙМ
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Нефть дешевеет на 3 процента
Нефть дешевеет на 3 процента - 05.05.2025, ПРАЙМ
Нефть дешевеет на 3 процента
Мировые цены на нефть падают на 3% в понедельник вечером из-за планов ОПЕК+ продолжать увеличение добычи, следует из данных торгов и комментарии аналитика. | 05.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-05T18:26+0300
2025-05-05T18:26+0300
энергетика
нефть
саудовская аравия
ирак
оаэ
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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть падают на 3% в понедельник вечером из-за планов ОПЕК+ продолжать увеличение добычи, следует из данных торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 18.19 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 2,77%, до 59,59 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 3,04%, до 56,52 доллара за баррель. Страны ОПЕК+, у которых есть "добровольные", то есть дополнительные к существующим квотам, ограничения на добычу - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман - увеличат предельный уровень добычи нефти в июне еще на 411 тысяч баррелей в сутки от уровня мая, сообщалось в субботу по итогам встречи. Также агентство Рейтер сообщало в воскресенье со ссылкой на источники, что эти восемь стран ОПЕК+ могут продолжить наращивание нефтедобычи на 411 тысяч баррелей в сутки и в июле и выйти из добровольных сокращений на 2,2 миллиона баррелей в сутки к концу октября, если страны не улучшат дисциплину по соблюдению ограничений. "Нефтяные аналитики не ожидали, что восемь стран ОПЕК+ второй месяц подряд ускорят возврат объемов нефти, особенно в условиях такой экономической неопределенности", - цитирует агентство Блумберг старшего портфельного менеджера Tortoise Capital Advisors LLC Роба Туммела (Rob Thummel).
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нефть, саудовская аравия, ирак, оаэ, опек, рынки
Энергетика, Нефть, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ИРАК, ОАЭ, ОПЕК, Рынки
18:26 05.05.2025
 
Нефть дешевеет на 3 процента

Нефть дешевеет на 3% на решениях ОПЕК+ увеличить добычу

© Unsplash/Maksym KaharlytskyiНефтепереработка
Нефтепереработка
© Unsplash/Maksym Kaharlytskyi
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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть падают на 3% в понедельник вечером из-за планов ОПЕК+ продолжать увеличение добычи, следует из данных торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 18.19 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 2,77%, до 59,59 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 3,04%, до 56,52 доллара за баррель.
Страны ОПЕК+, у которых есть "добровольные", то есть дополнительные к существующим квотам, ограничения на добычу - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман - увеличат предельный уровень добычи нефти в июне еще на 411 тысяч баррелей в сутки от уровня мая, сообщалось в субботу по итогам встречи.
%Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2025
Saudi Aramco повысила цены на нефть для Азии на июнь
15:57
Также агентство Рейтер сообщало в воскресенье со ссылкой на источники, что эти восемь стран ОПЕК+ могут продолжить наращивание нефтедобычи на 411 тысяч баррелей в сутки и в июле и выйти из добровольных сокращений на 2,2 миллиона баррелей в сутки к концу октября, если страны не улучшат дисциплину по соблюдению ограничений.
"Нефтяные аналитики не ожидали, что восемь стран ОПЕК+ второй месяц подряд ускорят возврат объемов нефти, особенно в условиях такой экономической неопределенности", - цитирует агентство Блумберг старшего портфельного менеджера Tortoise Capital Advisors LLC Роба Туммела (Rob Thummel).
 
ЭнергетикаНефтьСАУДОВСКАЯ АРАВИЯИРАКОАЭОПЕКРынки
 
 
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