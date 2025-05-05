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Президент Монголии примет участие в праздновании 80-летия Победы в Москве
Президент Монголии примет участие в праздновании 80-летия Победы в Москве - 05.05.2025, ПРАЙМ
Президент Монголии примет участие в праздновании 80-летия Победы в Москве
Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух примет участие в юбилейных мероприятиях в честь празднования 80-летия Победы в Москве, передает агентство Монцамэ. | 05.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-05T07:28+0300
2025-05-05T07:28+0300
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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух примет участие в юбилейных мероприятиях в честь празднования 80-летия Победы в Москве, передает агентство Монцамэ.
"По приглашению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух 9 мая 2025 года примет участие в праздновании 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве", - говорится в материале агентства.
По данным агентства, в рамках визита президент Монголии и президент РФ проведут официальную встречу и обменяются мнениями по вопросам отношений и сотрудничества между двумя странами.
В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 мая Москву планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, а также премьер Индии Нарендра Моди, глава правительства Словакии Роберт Фицо и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. На парад Победы на Красной площади также собираются приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.
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общество , россия, москва, монголия, рф, си цзиньпин, николас мадуро, лула да силва
Общество , Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, МОНГОЛИЯ, РФ, Си Цзиньпин, Николас Мадуро, Лула да Силва
Президент Монголии примет участие в праздновании 80-летия Победы в Москве
Монцамэ: президент Монголии примет участие в праздновании 80-летия Победы в Москве
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух примет участие в юбилейных мероприятиях в честь празднования 80-летия Победы в Москве, передает агентство Монцамэ.
"По приглашению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух 9 мая 2025 года примет участие в праздновании 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве", - говорится в материале агентства.
По данным агентства, в рамках визита президент Монголии и президент РФ проведут официальную встречу и обменяются мнениями по вопросам отношений и сотрудничества между двумя странами.
В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 мая Москву планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, а также премьер Индии Нарендра Моди, глава правительства Словакии Роберт Фицо и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. На парад Победы на Красной площади также собираются приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.