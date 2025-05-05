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Saudi Aramco повысила цены на нефть для Азии на июнь

Saudi Aramco повысила цены на нефть для Азии на июнь - 05.05.2025, ПРАЙМ

Saudi Aramco повысила цены на нефть для Азии на июнь

Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила отпускные цены на нефть на июнь для покупателей из Азии, сообщает агентство Рейтер со ссылкой... | 05.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-05T15:57+0300

2025-05-05T15:57+0300

2025-05-05T15:57+0300

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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила отпускные цены на нефть на июнь для покупателей из Азии, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на компанию. "Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер нефти, повысила цены для покупателей из Азии, несмотря на падение нефтяных цен в понедельник после того, как... ОПЕК+ в выходные договорилась об очередном ускоренном увеличении добычи", - передаёт агентство. Стоимость марки Arab Light для покупателей из Азии на июнь была повышена на 0,2 доллара, теперь она на 1,4 доллара за баррель превышает цену корзины сортов Oman/Dubai, говорится в материале. Месяцем ранее цены были снижены до минимального за четыре месяца значения: цена на май для Азии была уменьшена на 2,3 доллара и стала на 1,2 доллара за баррель выше цены корзины сортов Oman/Dubai. Страны ОПЕК+, у которых есть "добровольные", то есть дополнительные к существующим квотам, ограничения на добычу - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман - увеличат предельный уровень добычи нефти в июне еще на 411 тысяч баррелей в сутки от уровня мая, сообщалось в субботу по итогам встречи.

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нефть, бизнес, азия, саудовская аравия, москва, опек, saudi aramco