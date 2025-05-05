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Трамп высказался о стремлении России и Украины достичь урегулирования

Трамп высказался о стремлении России и Украины достичь урегулирования - 05.05.2025, ПРАЙМ

Трамп высказался о стремлении России и Украины достичь урегулирования

Россия и Украина нацелены на то, чтобы достичь урегулирования продолжающегося конфликта, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе беседы с... | 05.05.2025, ПРАЙМ

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ВАШИНГТОН, 5 мая - ПРАЙМ. Россия и Украина нацелены на то, чтобы достичь урегулирования продолжающегося конфликта, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе беседы с журналистами на площадке Белого дома."Я думаю, что Россия, с учетом нынешних цен на нефть и их снижения… я думаю, мы в хорошем положении, чтобы разрешить (этот конфликт - ред.)", - сказал он."Они хотят его урегулировать. Украина также хочет его урегулировать", - добавил президент.По словам президента, анонсированное РФ перемирие в мае - "это многое", если учитывать, с чего пришлось начать урегулирование конфликта на Украине."Президент (России Владимир - ред.) Путин объявил трехдневное прекращение огня, что может показаться не таким уж большим, но на самом деле это многое, если бы вы знали, с чего мы начинали", - сказал Трамп.Россия по решению президента РФ объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщал Кремль.

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россия, украина, дональд трамп, сша