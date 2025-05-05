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CBC: Сеул предложил Оттаве масштабную программу поставок вооружений - 05.05.2025, ПРАЙМ
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CBC: Сеул предложил Оттаве масштабную программу поставок вооружений
CBC: Сеул предложил Оттаве масштабную программу поставок вооружений - 05.05.2025, ПРАЙМ
CBC: Сеул предложил Оттаве масштабную программу поставок вооружений
Южнокорейские компании предложили Канаде масштабную программу поставок вооружений на сумму от 20 до 24 миллиардов канадских долларов (14,4-17,3 миллиарда... | 05.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-05T19:36+0300
2025-05-05T19:36+0300
экономика
южная корея
канада
оружие
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МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Южнокорейские компании предложили Канаде масштабную программу поставок вооружений на сумму от 20 до 24 миллиардов канадских долларов (14,4-17,3 миллиарда долларов США), включая подводные лодки, артиллерию и бронетехнику, сообщает телеканал CBC, получивший эксклюзивную информацию об этой инициативе. "Группа южнокорейских компаний представила Канаде масштабное, многомиллиардное предложение, пообещав оперативно заменить устаревшие подлодки ВМС, усилить огневую мощь армии и помочь в восстановлении национальной оборонной промышленности", — говорится в материале CBC. По данным телеканала, предложения поступили в правительство Канады в начале марта. В рамках этих инициатив судостроительные компании Hanwha Ocean и Hyundai Heavy Industries подготовили совместный план строительства четырех подводных лодок класса KSS-III к 2035 году. Также в числе инициатив — создание в Канаде объектов техобслуживания, что обеспечит рабочие места для местных жителей. Отдельно компания Hanwha Aerospace направила два предложения по оснащению канадской армии мобильными самоходными гаубицами и реактивными артиллерийскими системами, аналогичными американским системам HIMARS, а также по поставке крупной партии бронированной техники. Стоимость этих поставок может превысить 1 миллиард канадских долларов, сообщили представители южнокорейского военного ведомства телеканалу. Как заявил в интервью CBC News заместитель министра обороны Южной Кореи Чо Хёнги, южнокорейская сторона рассматривает эти шаги как начало долгосрочного сотрудничества. "Мы не рассматриваем это как разовую сделку между двумя странами. Для нас это не просто транзакция. Если соглашение будет достигнуто, мы будем активно содействовать укреплению оборонных возможностей Канады и развитию двустороннего сотрудничества", – отметил он.
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южная корея, канада, оружие
Экономика, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, КАНАДА, оружие
19:36 05.05.2025
 
CBC: Сеул предложил Оттаве масштабную программу поставок вооружений

CBC: Южнокорейские компании предложили Канаде масштабную программу поставок вооружений

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк!Города мира. Сеул
!Города мира. Сеул - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Южнокорейские компании предложили Канаде масштабную программу поставок вооружений на сумму от 20 до 24 миллиардов канадских долларов (14,4-17,3 миллиарда долларов США), включая подводные лодки, артиллерию и бронетехнику, сообщает телеканал CBC, получивший эксклюзивную информацию об этой инициативе.
"Группа южнокорейских компаний представила Канаде масштабное, многомиллиардное предложение, пообещав оперативно заменить устаревшие подлодки ВМС, усилить огневую мощь армии и помочь в восстановлении национальной оборонной промышленности", — говорится в материале CBC.
По данным телеканала, предложения поступили в правительство Канады в начале марта. В рамках этих инициатив судостроительные компании Hanwha Ocean и Hyundai Heavy Industries подготовили совместный план строительства четырех подводных лодок класса KSS-III к 2035 году. Также в числе инициатив — создание в Канаде объектов техобслуживания, что обеспечит рабочие места для местных жителей.
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Отдельно компания Hanwha Aerospace направила два предложения по оснащению канадской армии мобильными самоходными гаубицами и реактивными артиллерийскими системами, аналогичными американским системам HIMARS, а также по поставке крупной партии бронированной техники. Стоимость этих поставок может превысить 1 миллиард канадских долларов, сообщили представители южнокорейского военного ведомства телеканалу.
Как заявил в интервью CBC News заместитель министра обороны Южной Кореи Чо Хёнги, южнокорейская сторона рассматривает эти шаги как начало долгосрочного сотрудничества.
"Мы не рассматриваем это как разовую сделку между двумя странами. Для нас это не просто транзакция. Если соглашение будет достигнуто, мы будем активно содействовать укреплению оборонных возможностей Канады и развитию двустороннего сотрудничества", – отметил он.
 
ЭкономикаЮЖНАЯ КОРЕЯКАНАДАоружие
 
 
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