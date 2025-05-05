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ВВП России в I квартале с учетом календарного фактора вырос более чем на 2%
ВВП России в I квартале с учетом календарного фактора вырос более чем на 2% - 05.05.2025, ПРАЙМ
ВВП России в I квартале с учетом календарного фактора вырос более чем на 2%
Темпы роста ВВП России в первом квартале с учетом календарного фактора превысили 2%, сообщила заместитель министра экономического развития РФ Полина Крючкова,... | 05.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-05T19:20+0300
2025-05-05T19:20+0300
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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Темпы роста ВВП России в первом квартале с учетом календарного фактора превысили 2%, сообщила заместитель министра экономического развития РФ Полина Крючкова, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Она пояснила, что представленная 30 апреля оценка динамики ВВП страны в 1,7% в первом квартале не учитывает календарный фактор - високосный февраль 2024 года. "В первом квартале 2025 года экономика работала 90 дней вместо 91, один день вносит значимый вклад в фактическую динамику. Темпы роста ВВП РФ в первом квартале с учетом календарного фактора превысили 2%", - сказала Крючкова. Как сообщило Минэкономразвития в конце апреля, рост ВВП России в марте ускорился до 1,4% в годовом выражении с 0,7% в феврале, по итогам первого квартала составил 1,7%.
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Экономика, РОССИЯ, Минэкономразвития РФ
ВВП России в I квартале с учетом календарного фактора вырос более чем на 2%
МЭР: темпы роста ВВП России в I квартале с учетом календарного фактора превысили 2%
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Темпы роста ВВП России в первом квартале с учетом календарного фактора превысили 2%, сообщила заместитель министра экономического развития РФ Полина Крючкова, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Она пояснила, что представленная 30 апреля оценка динамики ВВП страны в 1,7% в первом квартале не учитывает календарный фактор - високосный февраль 2024 года.
"В первом квартале 2025 года экономика работала 90 дней вместо 91, один день вносит значимый вклад в фактическую динамику. Темпы роста ВВП РФ в первом квартале с учетом календарного фактора превысили 2%", - сказала Крючкова.
Как сообщило Минэкономразвития в конце апреля, рост ВВП России в марте ускорился до 1,4% в годовом выражении с 0,7% в феврале, по итогам первого квартала составил 1,7%.
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