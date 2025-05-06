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Финансист назвала машины, которые вскоре подешевеют - 06.05.2025, ПРАЙМ
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Финансист назвала машины, которые вскоре подешевеют
Финансист назвала машины, которые вскоре подешевеют - 06.05.2025, ПРАЙМ
Финансист назвала машины, которые вскоре подешевеют
На фоне общего удорожания авто некоторые модели продаются с существенными скидками. Что и где можно сейчас выгодно купить, рассказала агентству “Прайм” доцент... | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T02:02+0300
2025-05-06T02:02+0300
авто
бизнес
мария ермилова
рэу им. г.в.плеханова
haval
chery
китайские авто
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. На фоне общего удорожания авто некоторые модели продаются с существенными скидками. Что и где можно сейчас выгодно купить, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.В настоящее время говорить о массовом удешевлении авто не приходится, особенно после изменения метода расчета утилизационного сбора с 1 мая. Напротив, по итогам 2025 года прогнозируется рост цен, особенно по тем, которые ввозятся через Беларусь и Киргизию. В отдельных случаях возможно подорожание на 25%, но в среднем оно составит 10-20%.Однако некоторые модели все-таки теряют в цене. По разным оценкам, за прошлый год подешевели Lada Largus, Chery Tiggo 8 Pro и Exeed TXL. Уценка составила 12-14%. В этом году в лидерах удешевления называют новые “Москвич 3”, Chery Tiggo 4 Pro и Lada Largus (10-12%).“Дилеры активно снижают цены на авто китайских производителей, которые скопились на складах. Речь идет о примерно 500 тысячах машин, скидки на них могут достигать полумиллиона рублей. Стоит поискать выгодные предложения на Haval, Chery, Exeed, Belgee, Geely, Omoda, Jaecoo. Они есть на официальных сайтах, маркетплейсах, а также в рассылках для клиентов”, - советует Ермилова.По ее словам, это связано с тем, что у дилеров в некотором смысле безвыходное положение. Хранить авто на складах достаточно дорого, и их проще продать с дисконтом. Еще одним фактором является укрепление рубля. Вслед за китайскими дешевеют отечественные модели. “В общем, пока склады не освободят, мы будем видеть цены с дисконтом, но новинки уже подорожают”, - подытожила финансист.
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авто, бизнес, мария ермилова, рэу им. г.в.плеханова, haval, chery, китайские авто
Авто, Бизнес, Мария Ермилова, РЭУ им. Г.В.Плеханова, Haval, Chery, китайские авто
02:02 06.05.2025
 
Финансист назвала машины, которые вскоре подешевеют

Доцент Ермилова: китайские машины, которых много на складах, могут подешеветь

© РИА Новости . Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМеждународная выставка автомобильной индустрии "Интеравто 2023"
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© РИА Новости . Кирилл Зыков
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. На фоне общего удорожания авто некоторые модели продаются с существенными скидками. Что и где можно сейчас выгодно купить, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.
Официальный дилер Geely АвтоСпецЦентр в Москве - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2025
В Авито Авто рассказали о главных китайских автоновинках для России
30 апреля, 13:00
В настоящее время говорить о массовом удешевлении авто не приходится, особенно после изменения метода расчета утилизационного сбора с 1 мая. Напротив, по итогам 2025 года прогнозируется рост цен, особенно по тем, которые ввозятся через Беларусь и Киргизию. В отдельных случаях возможно подорожание на 25%, но в среднем оно составит 10-20%.
Однако некоторые модели все-таки теряют в цене. По разным оценкам, за прошлый год подешевели Lada Largus, Chery Tiggo 8 Pro и Exeed TXL. Уценка составила 12-14%. В этом году в лидерах удешевления называют новые “Москвич 3”, Chery Tiggo 4 Pro и Lada Largus (10-12%).

“Дилеры активно снижают цены на авто китайских производителей, которые скопились на складах. Речь идет о примерно 500 тысячах машин, скидки на них могут достигать полумиллиона рублей. Стоит поискать выгодные предложения на Haval, Chery, Exeed, Belgee, Geely, Omoda, Jaecoo. Они есть на официальных сайтах, маркетплейсах, а также в рассылках для клиентов”, - советует Ермилова.

По ее словам, это связано с тем, что у дилеров в некотором смысле безвыходное положение. Хранить авто на складах достаточно дорого, и их проще продать с дисконтом. Еще одним фактором является укрепление рубля. Вслед за китайскими дешевеют отечественные модели. “В общем, пока склады не освободят, мы будем видеть цены с дисконтом, но новинки уже подорожают”, - подытожила финансист.
 
АвтоБизнесМария ЕрмиловаРЭУ им. Г.В.ПлехановаHavalCheryкитайские авто
 
 
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