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Авто.ру Бизнес назвал самые популярные автомобили с пробегом - 06.05.2025, ПРАЙМ
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Авто.ру Бизнес назвал самые популярные автомобили с пробегом
Авто.ру Бизнес назвал самые популярные автомобили с пробегом - 06.05.2025, ПРАЙМ
Авто.ру Бизнес назвал самые популярные автомобили с пробегом
Сервис Авто.ру Бизнес изучил апрельские объявления от частных продавцов, которые получили наибольшее количество звонков за первые три дня после публикации... | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T08:00+0300
2025-05-06T08:00+0300
эксклюзив
авто
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Сервис Авто.ру Бизнес изучил апрельские объявления от частных продавцов, которые получили наибольшее количество звонков за первые три дня после публикации. Самыми популярными стали BMW 5 серии 2018 года выпуска, Skoda Rapid 2018 года и Toyota RAV4 2019 года.Авто.ру Бизнес определил список объявлений о продаже подержанных автомобилей, которые привлекли наибольший интерес покупателей в апреле: в первые три дня после публикации по ним поступило больше всего звонков.При анализе учитывались автомобили не старше 7 лет, с пробегом не более 150 000 км, имевшие не более трёх владельцев по ПТС. Также у машин в выборке не более одного дорожно-транспортного происшествия и не более одного расчета стоимости ремонта.В апреле первым в топе стало объявление о продаже бизнес-седана BMW 5 серии 2018 года выпуска с пробегом 70 500 километров. Владелец оценил автомобиль в 3,7 млн рублей. За первые три дня после публикации продавцу позвонили 52 потенциальных покупателя. Объявление было активно 3 дня.На втором месте оказалась Skoda Rapid 2018 года с пробегом 55 000 километров и стоимостью 1,3 млн рублей. С момента публикации по этому объявлению позвонили 50 раз. Автомобиль был в продаже всего 1 день.Замыкает тройку самых популярных предложений апреля Toyota RAV4. Объявление было активно 2 дня, и за это время по нему позвонили 39 потенциальных покупателей. Компактный кроссовер 2019 года выпуска с пробегом 71 500 километров продавался за 3,2 млн рублей.Из автомобилей отечественного производства наиболее популярные в апреле – объявления о продаже Lada Vesta, Lada Niva и Lada Largus.В целом быстрее других в апреле продавались автомобили Hyundai, Kia, Lada, BMW, Toyota, Porsche, Skoda и Mitsubishi. Среди всех популярных объявлений эти бренды оставались в продаже не более трех дней.67% объявлений с топом по звонкам были опубликованы в Москве и Московской области. Еще 24% пришлись на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Остальные 8% распределились между Краснодарским краем, Липецкой и Нижегородской областями.
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эксклюзив, авто
Эксклюзив, Авто
08:00 06.05.2025
 
Авто.ру Бизнес назвал самые популярные автомобили с пробегом

Авто.ру Бизнес назвал самые популярные автомобили с пробегом в апреле

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОткрытие первого международного центра китайских автомобилей "Москва-Тянья"
Открытие первого международного центра китайских автомобилей Москва-Тянья - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Сервис Авто.ру Бизнес изучил апрельские объявления от частных продавцов, которые получили наибольшее количество звонков за первые три дня после публикации. Самыми популярными стали BMW 5 серии 2018 года выпуска, Skoda Rapid 2018 года и Toyota RAV4 2019 года.
Авто.ру Бизнес определил список объявлений о продаже подержанных автомобилей, которые привлекли наибольший интерес покупателей в апреле: в первые три дня после публикации по ним поступило больше всего звонков.
При анализе учитывались автомобили не старше 7 лет, с пробегом не более 150 000 км, имевшие не более трёх владельцев по ПТС. Также у машин в выборке не более одного дорожно-транспортного происшествия и не более одного расчета стоимости ремонта.
В апреле первым в топе стало объявление о продаже бизнес-седана BMW 5 серии 2018 года выпуска с пробегом 70 500 километров. Владелец оценил автомобиль в 3,7 млн рублей. За первые три дня после публикации продавцу позвонили 52 потенциальных покупателя. Объявление было активно 3 дня.
На втором месте оказалась Skoda Rapid 2018 года с пробегом 55 000 километров и стоимостью 1,3 млн рублей. С момента публикации по этому объявлению позвонили 50 раз. Автомобиль был в продаже всего 1 день.
Замыкает тройку самых популярных предложений апреля Toyota RAV4. Объявление было активно 2 дня, и за это время по нему позвонили 39 потенциальных покупателей. Компактный кроссовер 2019 года выпуска с пробегом 71 500 километров продавался за 3,2 млн рублей.
Из автомобилей отечественного производства наиболее популярные в апреле – объявления о продаже Lada Vesta, Lada Niva и Lada Largus.
В целом быстрее других в апреле продавались автомобили Hyundai, Kia, Lada, BMW, Toyota, Porsche, Skoda и Mitsubishi. Среди всех популярных объявлений эти бренды оставались в продаже не более трех дней.
67% объявлений с топом по звонкам были опубликованы в Москве и Московской области. Еще 24% пришлись на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Остальные 8% распределились между Краснодарским краем, Липецкой и Нижегородской областями.
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