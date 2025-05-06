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Фракции бундестага обсуждают возможность голосования по новому канцлеру
Фракции бундестага обсуждают возможность голосования по новому канцлеру - 06.05.2025, ПРАЙМ
Фракции бундестага обсуждают возможность голосования по новому канцлеру
Фракции блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), Социал-демократической партии Германии(СДПГ), "Зелёных" и "Левых"... | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T13:35+0300
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Фракции блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), Социал-демократической партии Германии(СДПГ), "Зелёных" и "Левых" обсуждают сокращение времени для проведения второго тура голосования бундестага по кандидатуре лидера ХДС/ХСС Фридриха Мерца на пост канцлера, чтобы провести его уже в среду, сообщил таблоид Bild. "Согласно заявлениям из источников в парламенте, это согласие необходимо для того, чтобы провести голосование не в пятницу, а уже в среду. Для этого необходимо большинство в две трети голосов", - пишет таблоид. У блока ХДС/ХСС и СДПГ в бундестаге есть 328 голосов, всего в бундестаге 630 депутатов. Это значит, что для проведения голосования в среду потребуются и голоса депутатов от других партий. "Лидер ХДС Фридрих Мерц полон решимости выдвигаться снова и получил преобладающую поддержку во фракции. В ХДС/ХСС полагают, что голосов не хватило по вине СДПГ", - отмечает Bild. Ранее Bild со ссылкой на источники во фракции СДПГ сообщил, что социал-демократы со своей стороны заявляют о полной поддержке кандидатуры Мерца на пост канцлера. Ранее председатель немецкого бундестага Юлия Клёкнер объявила, что за Мерца проголосовали 310 депутатов и он не набрал необходимого большинства в по меньшей мере 316 голосов для избрания канцлером. При этом у блока ХДС/ХСС и СДПГ в бундестаге 21 созыва суммарно есть 328 голосов, в связи с чем избрание Мерца канцлером уже в первом туре считалось практически гарантированным. Клёкнер сообщила, что фракции хотели бы посовещаться, и прервала заседание бундестага. В понедельник блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) подписали коалиционный договор для формирования нового правительства ФРГ.
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банки, общество , москва, фрг, фридрих мерц, хдс/хсс, bild
Политика, Банки, Общество , МОСКВА, ФРГ, Фридрих Мерц, ХДС/ХСС, Bild
Фракции бундестага обсуждают возможность голосования по новому канцлеру
Bild: фракции бундестага обсуждают возможность голосования по новому канцлеру
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Фракции блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), Социал-демократической партии Германии(СДПГ), "Зелёных" и "Левых" обсуждают сокращение времени для проведения второго тура голосования бундестага по кандидатуре лидера ХДС/ХСС Фридриха Мерца на пост канцлера, чтобы провести его уже в среду, сообщил таблоид Bild.
"Согласно заявлениям из источников в парламенте, это согласие необходимо для того, чтобы провести голосование не в пятницу, а уже в среду. Для этого необходимо большинство в две трети голосов", - пишет таблоид.
У блока ХДС/ХСС и СДПГ в бундестаге есть 328 голосов, всего в бундестаге 630 депутатов. Это значит, что для проведения голосования в среду потребуются и голоса депутатов от других партий.
"Лидер ХДС Фридрих Мерц полон решимости выдвигаться снова и получил преобладающую поддержку во фракции. В ХДС/ХСС полагают, что голосов не хватило по вине СДПГ", - отмечает Bild.
Ранее Bild со ссылкой на источники во фракции СДПГ сообщил, что социал-демократы со своей стороны заявляют о полной поддержке кандидатуры Мерца на пост канцлера.
Ранее председатель немецкого бундестага Юлия Клёкнер объявила, что за Мерца проголосовали 310 депутатов и он не набрал необходимого большинства в по меньшей мере 316 голосов для избрания канцлером. При этом у блока ХДС/ХСС и СДПГ в бундестаге 21 созыва суммарно есть 328 голосов, в связи с чем избрание Мерца канцлером уже в первом туре считалось практически гарантированным. Клёкнер сообщила, что фракции хотели бы посовещаться, и прервала заседание бундестага.
В понедельник блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) подписали коалиционный договор для формирования нового правительства ФРГ.
Лидер АдГ призвала Мерца уйти в отставку и провести новые выборы