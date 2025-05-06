https://1prime.ru/20250506/bild-857315343.html

Фракции бундестага обсуждают возможность голосования по новому канцлеру

Фракции бундестага обсуждают возможность голосования по новому канцлеру - 06.05.2025, ПРАЙМ

Фракции бундестага обсуждают возможность голосования по новому канцлеру

Фракции блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), Социал-демократической партии Германии(СДПГ), "Зелёных" и "Левых"... | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T13:35+0300

2025-05-06T13:35+0300

2025-05-06T13:35+0300

политика

банки

общество

москва

фрг

фридрих мерц

хдс/хсс

bild

https://cdnn.1prime.ru/img/75891/66/758916698_0:61:640:421_1920x0_80_0_0_aa19bd0b1bb4f8a7f0ed0cf7130556ca.jpg

МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Фракции блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), Социал-демократической партии Германии(СДПГ), "Зелёных" и "Левых" обсуждают сокращение времени для проведения второго тура голосования бундестага по кандидатуре лидера ХДС/ХСС Фридриха Мерца на пост канцлера, чтобы провести его уже в среду, сообщил таблоид Bild. "Согласно заявлениям из источников в парламенте, это согласие необходимо для того, чтобы провести голосование не в пятницу, а уже в среду. Для этого необходимо большинство в две трети голосов", - пишет таблоид. У блока ХДС/ХСС и СДПГ в бундестаге есть 328 голосов, всего в бундестаге 630 депутатов. Это значит, что для проведения голосования в среду потребуются и голоса депутатов от других партий. "Лидер ХДС Фридрих Мерц полон решимости выдвигаться снова и получил преобладающую поддержку во фракции. В ХДС/ХСС полагают, что голосов не хватило по вине СДПГ", - отмечает Bild. Ранее Bild со ссылкой на источники во фракции СДПГ сообщил, что социал-демократы со своей стороны заявляют о полной поддержке кандидатуры Мерца на пост канцлера. Ранее председатель немецкого бундестага Юлия Клёкнер объявила, что за Мерца проголосовали 310 депутатов и он не набрал необходимого большинства в по меньшей мере 316 голосов для избрания канцлером. При этом у блока ХДС/ХСС и СДПГ в бундестаге 21 созыва суммарно есть 328 голосов, в связи с чем избрание Мерца канцлером уже в первом туре считалось практически гарантированным. Клёкнер сообщила, что фракции хотели бы посовещаться, и прервала заседание бундестага. В понедельник блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) подписали коалиционный договор для формирования нового правительства ФРГ.

https://1prime.ru/20250506/germaniya-857311697.html

москва

фрг

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, общество , москва, фрг, фридрих мерц, хдс/хсс, bild