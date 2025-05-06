https://1prime.ru/20250506/bild-857316092.html

СМИ: Мерц хочет провести второй тур выборов уже сегодня

СМИ: Мерц хочет провести второй тур выборов уже сегодня - 06.05.2025, ПРАЙМ

СМИ: Мерц хочет провести второй тур выборов уже сегодня

Лидер блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц хочет провести второй тур голосования для избрания нового... | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T13:55+0300

2025-05-06T13:55+0300

2025-05-06T13:55+0300

политика

банки

фрг

фридрих мерц

bild

адг

хдс/хсс

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/18/855207235_936:157:3072:1359_1920x0_80_0_0_882b60659587cff38f87e65b3f377a44.jpg

МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Лидер блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц хочет провести второй тур голосования для избрания нового канцлера ФРГ уже сегодня, сообщил таблоид Bild со ссылкой на источники в партии. "Мерц хочет второго тура голосования уже сегодня", - пишет таблоид. По информации издания, в ходе внутренних бесед он был настроен оптимистично и сказал, что некоторые люди проголосовали против "скорее из-за настроения, а не из-за убеждения". В свою очередь в партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) заявили, что если администрация бундестага, юристы и другие фракции найдут способ провести второй тур выборов канцлера уже сегодня, то АдГ готова к этому. Кроме того, по данным Bild, сигналы о готовности провести голосование сегодня поступают и от партии "Левые". Ранее председатель немецкого бундестага Юлия Клёкнер объявила, что за Мерца проголосовали 310 депутатов и он не набрал необходимого большинства в по меньшей мере 316 голосов для избрания канцлером. При этом у блока ХДС/ХСС и СДПГ в бундестаге 21 созыва суммарно есть 328 голосов, в связи с чем избрание Мерца канцлером уже в первом туре считалось практически гарантированным. Клёкнер сообщила, что фракции хотели бы посовещаться, и прервала заседание бундестага. Мерц стал первым кандидатом в канцлеры в истории ФРГ, который не набрал достаточное количество голосов для избрания на эту должность в первом туре голосования в бундестаге. В понедельник блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) подписали коалиционный договор для формирования нового правительства ФРГ.

https://1prime.ru/20250506/germaniya-857311697.html

фрг

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, фрг, фридрих мерц, bild, адг, хдс/хсс