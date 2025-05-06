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СМИ: Мерц хочет провести второй тур выборов уже сегодня - 06.05.2025, ПРАЙМ
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СМИ: Мерц хочет провести второй тур выборов уже сегодня
СМИ: Мерц хочет провести второй тур выборов уже сегодня - 06.05.2025, ПРАЙМ
СМИ: Мерц хочет провести второй тур выборов уже сегодня
Лидер блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц хочет провести второй тур голосования для избрания нового... | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T13:55+0300
2025-05-06T13:55+0300
политика
банки
фрг
фридрих мерц
bild
адг
хдс/хсс
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Лидер блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц хочет провести второй тур голосования для избрания нового канцлера ФРГ уже сегодня, сообщил таблоид Bild со ссылкой на источники в партии. "Мерц хочет второго тура голосования уже сегодня", - пишет таблоид. По информации издания, в ходе внутренних бесед он был настроен оптимистично и сказал, что некоторые люди проголосовали против "скорее из-за настроения, а не из-за убеждения". В свою очередь в партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) заявили, что если администрация бундестага, юристы и другие фракции найдут способ провести второй тур выборов канцлера уже сегодня, то АдГ готова к этому. Кроме того, по данным Bild, сигналы о готовности провести голосование сегодня поступают и от партии "Левые". Ранее председатель немецкого бундестага Юлия Клёкнер объявила, что за Мерца проголосовали 310 депутатов и он не набрал необходимого большинства в по меньшей мере 316 голосов для избрания канцлером. При этом у блока ХДС/ХСС и СДПГ в бундестаге 21 созыва суммарно есть 328 голосов, в связи с чем избрание Мерца канцлером уже в первом туре считалось практически гарантированным. Клёкнер сообщила, что фракции хотели бы посовещаться, и прервала заседание бундестага. Мерц стал первым кандидатом в канцлеры в истории ФРГ, который не набрал достаточное количество голосов для избрания на эту должность в первом туре голосования в бундестаге. В понедельник блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) подписали коалиционный договор для формирования нового правительства ФРГ.
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банки, фрг, фридрих мерц, bild, адг, хдс/хсс
Политика, Банки, ФРГ, Фридрих Мерц, Bild, АдГ, ХДС/ХСС
13:55 06.05.2025
 
СМИ: Мерц хочет провести второй тур выборов уже сегодня

Bild: лидер ХДС/ХСС Мерц хочет провести второй тур выборов канцлера Германии уже сегодня

© CC BY 2.0 / European People's PartyНемецкий политик Фридрих Мерц
Немецкий политик Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2025
© CC BY 2.0 / European People's Party
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Лидер блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц хочет провести второй тур голосования для избрания нового канцлера ФРГ уже сегодня, сообщил таблоид Bild со ссылкой на источники в партии.
"Мерц хочет второго тура голосования уже сегодня", - пишет таблоид.
По информации издания, в ходе внутренних бесед он был настроен оптимистично и сказал, что некоторые люди проголосовали против "скорее из-за настроения, а не из-за убеждения".
В свою очередь в партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) заявили, что если администрация бундестага, юристы и другие фракции найдут способ провести второй тур выборов канцлера уже сегодня, то АдГ готова к этому. Кроме того, по данным Bild, сигналы о готовности провести голосование сегодня поступают и от партии "Левые".
Ранее председатель немецкого бундестага Юлия Клёкнер объявила, что за Мерца проголосовали 310 депутатов и он не набрал необходимого большинства в по меньшей мере 316 голосов для избрания канцлером. При этом у блока ХДС/ХСС и СДПГ в бундестаге 21 созыва суммарно есть 328 голосов, в связи с чем избрание Мерца канцлером уже в первом туре считалось практически гарантированным. Клёкнер сообщила, что фракции хотели бы посовещаться, и прервала заседание бундестага. Мерц стал первым кандидатом в канцлеры в истории ФРГ, который не набрал достаточное количество голосов для избрания на эту должность в первом туре голосования в бундестаге.
В понедельник блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) подписали коалиционный договор для формирования нового правительства ФРГ.
Немецкий политик Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2025
Лидер АдГ призвала Мерца уйти в отставку и провести новые выборы
12:53
 
ПолитикаБанкиФРГФридрих МерцBildАдГХДС/ХСС
 
 
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