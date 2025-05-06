https://1prime.ru/20250506/braziliya-857304584.html

СМИ: президент Бразилии хочет предложить Путину посредничество по Украине

СМИ: президент Бразилии хочет предложить Путину посредничество по Украине - 06.05.2025, ПРАЙМ

СМИ: президент Бразилии хочет предложить Путину посредничество по Украине

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в ходе своего визита в Москву планирует предложить президенту РФ Владимиру Путину посредничество в переговорах по... | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T09:50+0300

2025-05-06T09:50+0300

2025-05-06T09:50+0300

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в ходе своего визита в Москву планирует предложить президенту РФ Владимиру Путину посредничество в переговорах по Украине, сообщает газета Globo со ссылкой на источники в бразильском правительстве. По информации газеты, Лула планирует провести встречу с Путиным в ходе своего визита в Москву по случаю празднования 9 мая. "Ожидается, что на встрече в Москве Лула сообщит Путину, что Бразилия обладает полномочиями на активное участие в посредничестве для заключения мирного соглашения между русскими и украинцами. Председательствуя в БРИКС, страна начала выступать за участие группы в переговорах по мирному соглашению", - говорится в публикации. По мнению газеты, на данный момент основным посредником между Россией и Украиной является президент США Дональд Трамп, однако пока его усилия не поспособствовали установлению диалога. На переговорах Путин и Лула обсудят и вопросы двусторонних отношений, в том числе наращивание товарооборота и инвестиций, отмечается в публикации. В 2025 году отмечается 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Москву по случаю празднования 9 мая планируют посетить ряд лидеров зарубежных государств, в том числе, председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Венесуэлы, Бразилии и Сербии Николас Мадуро, Луис Инасиу Лула да Силва и Александр Вучич, а также премьеры Индии и Словакии Нарендра Моди и Роберт Фицо, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Кроме того, на парад Победы планируют приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президенты Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана Ильхам Алиев, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон.

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россия, бразилия, украина, лула да силва, владимир путин, дональд трамп