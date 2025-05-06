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Минфин России снизил прогноз по нефтегазовым доходам бюджета в 2025 году - 06.05.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Минфин России снизил прогноз по нефтегазовым доходам бюджета в 2025 году
Минфин России снизил прогноз по нефтегазовым доходам бюджета в 2025 году - 06.05.2025, ПРАЙМ
Минфин России снизил прогноз по нефтегазовым доходам бюджета в 2025 году
Нефтегазовые доходы бюджета РФ снизились на 2,6 триллиона рублей по сравнению с параметрами из действующего закона о бюджете в размере 10,9 триллиона рублей,... | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T19:17+0300
2025-05-06T19:17+0300
энергетика
минфин рф
нефть
газ
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Нефтегазовые доходы бюджета РФ снизились на 2,6 триллиона рублей по сравнению с параметрами из действующего закона о бюджете в размере 10,9 триллиона рублей, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов. "Мы скорректировали параметры бюджета. Они связаны с изменением цены на нефть. Нефтегазовые доходы сократились на 2,6 триллиона рублей. Ненефтегазовые выросли. В целом, дефицит увеличился до уровня прошлого года. Самое главное в этих корректировках то, что мы придерживались бюджетного правила, объем расходов увеличился на уровень прироста ненефтегазовых доходов. А такой прирост составил 829 миллиардов рублей", - сказал Силуанов. Ранее Минфин РФ сообщил, что правительство РФ одобрило законопроект, уточняющий показатели бюджета РФ на 2025 год, при этом показатели на 2026-2027 годы не меняются. Так, дефицит федерального бюджета в 2025 году увеличится до 3,8 триллиона рублей, или 1,7% ВВП, доходы снизятся до 38,506 триллиона рублей; при этом нефтегазовые доходы ожидаются в размере 8,317 триллиона рублей, а ненефтегазовые вырастут до 30,189 триллиона рублей. Законом о бюджете утверждались доходы в 2025 году в размере 40,296 триллиона рублей, расходы - 41,469 триллиона. В дальнейшем планируется рост доходов бюджета в 2026 году до 41,841 триллиона рублей, в 2027 году – до 43,154 триллиона; расходов – до 44,022 триллиона и 45,915 триллиона рублей соответственно. Дефицит бюджета в 2025 году планировался 0,5% ВВП, в 2026 году ожидается 0,9% ВВП, в 2027 году - 1,1% ВВП. Основным источником финансирования дефицита бюджета станут внутренние госзаимствования. По информации министерства, нефтегазовые доходы федерального бюджета РФ в январе-марте снизились на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 2,642 триллиона рублей, а ненефтегазовые - выросли на 10,6%, до 6,408 триллиона. В Минфине отмечали, что нефтегазовые доходы были выше базового уровня, но есть риски их снижения далее из-за ослабления ценовой конъюнктуры.
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минфин рф, нефть, газ
Энергетика, Минфин РФ, Нефть, Газ
19:17 06.05.2025
 
Минфин России снизил прогноз по нефтегазовым доходам бюджета в 2025 году

Минфин снизил прогноз по нефтегазовым доходам бюджета в 2025 году на 2,6 трлн рублей

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкТанкеры с нефтью
Танкеры с нефтью - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Нефтегазовые доходы бюджета РФ снизились на 2,6 триллиона рублей по сравнению с параметрами из действующего закона о бюджете в размере 10,9 триллиона рублей, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Мы скорректировали параметры бюджета. Они связаны с изменением цены на нефть. Нефтегазовые доходы сократились на 2,6 триллиона рублей. Ненефтегазовые выросли. В целом, дефицит увеличился до уровня прошлого года. Самое главное в этих корректировках то, что мы придерживались бюджетного правила, объем расходов увеличился на уровень прироста ненефтегазовых доходов. А такой прирост составил 829 миллиардов рублей", - сказал Силуанов.
Ранее Минфин РФ сообщил, что правительство РФ одобрило законопроект, уточняющий показатели бюджета РФ на 2025 год, при этом показатели на 2026-2027 годы не меняются. Так, дефицит федерального бюджета в 2025 году увеличится до 3,8 триллиона рублей, или 1,7% ВВП, доходы снизятся до 38,506 триллиона рублей; при этом нефтегазовые доходы ожидаются в размере 8,317 триллиона рублей, а ненефтегазовые вырастут до 30,189 триллиона рублей.
минфин
Минфин сообщил о снижении нефтегазовых доходов бюджета России
8 апреля, 11:41
Законом о бюджете утверждались доходы в 2025 году в размере 40,296 триллиона рублей, расходы - 41,469 триллиона. В дальнейшем планируется рост доходов бюджета в 2026 году до 41,841 триллиона рублей, в 2027 году – до 43,154 триллиона; расходов – до 44,022 триллиона и 45,915 триллиона рублей соответственно. Дефицит бюджета в 2025 году планировался 0,5% ВВП, в 2026 году ожидается 0,9% ВВП, в 2027 году - 1,1% ВВП. Основным источником финансирования дефицита бюджета станут внутренние госзаимствования.
По информации министерства, нефтегазовые доходы федерального бюджета РФ в январе-марте снизились на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 2,642 триллиона рублей, а ненефтегазовые - выросли на 10,6%, до 6,408 триллиона. В Минфине отмечали, что нефтегазовые доходы были выше базового уровня, но есть риски их снижения далее из-за ослабления ценовой конъюнктуры.
 
ЭнергетикаМинфин РФНефтьГаз
 
 
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