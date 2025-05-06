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Еврокомиссар отверг обвинения в "энергодиктате" в контексте импорта из РФ
Еврокомиссар отверг обвинения в "энергодиктате" в контексте импорта из РФ - 06.05.2025, ПРАЙМ
Еврокомиссар отверг обвинения в "энергодиктате" в контексте импорта из РФ
Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен на обвинения в "энергетическом диктате" при отказе от энергоресурсов РФ заявил, что якобы в Еврокомиссии так заботятся... | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T20:08+0300
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БРЮССЕЛЬ, 6 мая - ПРАЙМ. Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен на обвинения в "энергетическом диктате" при отказе от энергоресурсов РФ заявил, что якобы в Еврокомиссии так заботятся о безопасности государств-членов Европейского союза. Во вторник Еврокомиссия опубликовала свое предложение по полному отказу от российских энергоресурсов, включая СПГ, нефть и атомное топливо. "Многие страны просили нас об этом предложении… И потом, это забота о безопасности стран-членов, а что может быть важнее безопасности?" - сказал на пресс-конференции еврокомиссар, отвечая на вопрос французского журналиста, не считает ли тот свое предложение по "почти насильному" отказу стран-участниц ЕС от российских энергоресурсов "энергетическим диктатом". В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку: отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказались, все равно через посредников покупают дороже и будут приобретать российские уголь, нефть и газ.
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рф, ес, нефть, газ, санкции против рф
Энергетика, РФ, ЕС, Нефть, Газ, санкции против РФ
Еврокомиссар отверг обвинения в "энергодиктате" в контексте импорта из РФ
Еврокомиссар отверг обвинения в "энергетическом диктате" в инициативе по энергоресурсам РФ
БРЮССЕЛЬ, 6 мая - ПРАЙМ. Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен на обвинения в "энергетическом диктате" при отказе от энергоресурсов РФ заявил, что якобы в Еврокомиссии так заботятся о безопасности государств-членов Европейского союза.
Во вторник Еврокомиссия опубликовала свое предложение по полному отказу от российских энергоресурсов, включая СПГ, нефть и атомное топливо.
"Многие страны просили нас об этом предложении… И потом, это забота о безопасности стран-членов, а что может быть важнее безопасности?" - сказал на пресс-конференции еврокомиссар, отвечая на вопрос французского журналиста, не считает ли тот свое предложение по "почти насильному" отказу стран-участниц ЕС от российских энергоресурсов "энергетическим диктатом".
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку: отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказались, все равно через посредников покупают дороже и будут приобретать российские уголь, нефть и газ.
FT узнал подробности санкций против России, предлагаемых ЕК