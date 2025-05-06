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В ГД посоветовали Трампу спросить у Байдена, кто взорвал "Северные потоки"
В ГД посоветовали Трампу спросить у Байдена, кто взорвал "Северные потоки" - 06.05.2025, ПРАЙМ
В ГД посоветовали Трампу спросить у Байдена, кто взорвал "Северные потоки"
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет посоветовал президенту США Дональду Трампу спросить у своего предшественника Джо Байдена, кто отдавал приказ | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T12:11+0300
2025-05-06T12:11+0300
2025-05-06T12:11+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет посоветовал президенту США Дональду Трампу спросить у своего предшественника Джо Байдена, кто отдавал приказ и как взрывали газопроводы "Северного потока". Ранее Трамп заявил, что сможет узнать, кто взорвал газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2" даже без проведения соответствующего расследования. При этом Трамп напомнил, что многие не верили ему, когда он отрицал якобы причастность России к инциденту. "Трампу не следует далеко ходить и наводить тень на плетень. Достаточно вызвать к себе Байдена и все расспросить. Уверен, что его предшественник в мельчайших подробностях расскажет, зачем отдавал приказ и как готовилась операция по подрыву "Северных потоков", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, подрыв "Северных потоков" - это террористический акт. "В уничтожении газопроводов были заинтересованы, прежде всего, администрация Байдена и британцы. Это была хорошо спланированная западными спецслужбами операция - с использованием специального оборудования и обученных людей", - добавил депутат.
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Политика, ЕВРОПА, ГЕРМАНИЯ, ДАНИЯ, Дональд Трамп, Джо Байден
В ГД посоветовали Трампу спросить у Байдена, кто взорвал "Северные потоки"
Шеремет посоветовал Трампу спросить у Байдена, кто взрывал "Северные потоки"
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет посоветовал президенту США Дональду Трампу спросить у своего предшественника Джо Байдена, кто отдавал приказ и как взрывали газопроводы "Северного потока".
Ранее Трамп заявил, что сможет узнать, кто взорвал газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2" даже без проведения соответствующего расследования. При этом Трамп напомнил, что многие не верили ему, когда он отрицал якобы причастность России к инциденту.
"Трампу не следует далеко ходить и наводить тень на плетень. Достаточно вызвать к себе Байдена и все расспросить. Уверен, что его предшественник в мельчайших подробностях расскажет, зачем отдавал приказ и как готовилась операция по подрыву "Северных потоков", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, подрыв "Северных потоков" - это террористический акт.
"В уничтожении газопроводов были заинтересованы, прежде всего, администрация Байдена и британцы. Это была хорошо спланированная западными спецслужбами операция - с использованием специального оборудования и обученных людей", - добавил депутат.
"Неудивительно". В Европе оценили вероятность запуска "Северного потока-2"