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В ГД посоветовали Трампу спросить у Байдена, кто взорвал "Северные потоки"

В ГД посоветовали Трампу спросить у Байдена, кто взорвал "Северные потоки" - 06.05.2025, ПРАЙМ

В ГД посоветовали Трампу спросить у Байдена, кто взорвал "Северные потоки"

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет посоветовал президенту США Дональду Трампу спросить у своего предшественника Джо Байдена, кто отдавал приказ | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T12:11+0300

2025-05-06T12:11+0300

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политика

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дания

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джо байден

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет посоветовал президенту США Дональду Трампу спросить у своего предшественника Джо Байдена, кто отдавал приказ и как взрывали газопроводы "Северного потока". Ранее Трамп заявил, что сможет узнать, кто взорвал газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2" даже без проведения соответствующего расследования. При этом Трамп напомнил, что многие не верили ему, когда он отрицал якобы причастность России к инциденту. "Трампу не следует далеко ходить и наводить тень на плетень. Достаточно вызвать к себе Байдена и все расспросить. Уверен, что его предшественник в мельчайших подробностях расскажет, зачем отдавал приказ и как готовилась операция по подрыву "Северных потоков", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, подрыв "Северных потоков" - это террористический акт. "В уничтожении газопроводов были заинтересованы, прежде всего, администрация Байдена и британцы. Это была хорошо спланированная западными спецслужбами операция - с использованием специального оборудования и обученных людей", - добавил депутат.

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европа, германия, дания, дональд трамп, джо байден