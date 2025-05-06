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Иран принял меры на случай вторичных санкций США против нефтяного сектора - 06.05.2025, ПРАЙМ
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Иран принял меры на случай вторичных санкций США против нефтяного сектора
Иран принял меры на случай вторичных санкций США против нефтяного сектора - 06.05.2025, ПРАЙМ
Иран принял меры на случай вторичных санкций США против нефтяного сектора
Тегеран принял все необходимые меры на случай наложения США вторичных санкций на покупателей иранской нефти, заявила в ходе брифинга официальный представитель... | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T11:46+0300
2025-05-06T11:46+0300
экономика
нефть
тегеран
сша
иран
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ТЕГЕРАН, 6 мая - ПРАЙМ. Тегеран принял все необходимые меры на случай наложения США вторичных санкций на покупателей иранской нефти, заявила в ходе брифинга официальный представитель правительства исламской республики Фатеме Мохаджерани. Президент США Дональд Трамп пригрозил в начале мая, что покупатели нефти и нефтепродуктов у Ирана столкнутся со вторичными санкциями и им "не позволят вести бизнес" с Вашингтоном. "Мы приняли необходимые меры... Мы готовы ко всем сценариям (развития событий - ред.), и все наши сценарии (действий в разных ситуациях - ред.) полностью готовы", - сказала Мохаджерани.
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нефть, тегеран, сша, иран, дональд трамп
Экономика, Нефть, Тегеран, США, ИРАН, Дональд Трамп
11:46 06.05.2025
 
Иран принял меры на случай вторичных санкций США против нефтяного сектора

Иран принял меры на случай вторичных санкций США против его нефтяного сектора

© РИА Новости . Антон Быстров | Перейти в медиабанкИран
Иран - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости . Антон Быстров
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ТЕГЕРАН, 6 мая - ПРАЙМ. Тегеран принял все необходимые меры на случай наложения США вторичных санкций на покупателей иранской нефти, заявила в ходе брифинга официальный представитель правительства исламской республики Фатеме Мохаджерани.
Президент США Дональд Трамп пригрозил в начале мая, что покупатели нефти и нефтепродуктов у Ирана столкнутся со вторичными санкциями и им "не позволят вести бизнес" с Вашингтоном.
"Мы приняли необходимые меры... Мы готовы ко всем сценариям (развития событий - ред.), и все наши сценарии (действий в разных ситуациях - ред.) полностью готовы", - сказала Мохаджерани.
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