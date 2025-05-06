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Иран принял меры на случай вторичных санкций США против нефтяного сектора
Иран принял меры на случай вторичных санкций США против нефтяного сектора - 06.05.2025, ПРАЙМ
Иран принял меры на случай вторичных санкций США против нефтяного сектора
Тегеран принял все необходимые меры на случай наложения США вторичных санкций на покупателей иранской нефти, заявила в ходе брифинга официальный представитель... | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T11:46+0300
2025-05-06T11:46+0300
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ТЕГЕРАН, 6 мая - ПРАЙМ. Тегеран принял все необходимые меры на случай наложения США вторичных санкций на покупателей иранской нефти, заявила в ходе брифинга официальный представитель правительства исламской республики Фатеме Мохаджерани. Президент США Дональд Трамп пригрозил в начале мая, что покупатели нефти и нефтепродуктов у Ирана столкнутся со вторичными санкциями и им "не позволят вести бизнес" с Вашингтоном. "Мы приняли необходимые меры... Мы готовы ко всем сценариям (развития событий - ред.), и все наши сценарии (действий в разных ситуациях - ред.) полностью готовы", - сказала Мохаджерани.
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нефть, тегеран, сша, иран, дональд трамп
Экономика, Нефть, Тегеран, США, ИРАН, Дональд Трамп
Иран принял меры на случай вторичных санкций США против нефтяного сектора
Иран принял меры на случай вторичных санкций США против его нефтяного сектора
ТЕГЕРАН, 6 мая - ПРАЙМ. Тегеран принял все необходимые меры на случай наложения США вторичных санкций на покупателей иранской нефти, заявила в ходе брифинга официальный представитель правительства исламской республики Фатеме Мохаджерани.
Президент США Дональд Трамп пригрозил в начале мая, что покупатели нефти и нефтепродуктов у Ирана столкнутся со вторичными санкциями и им "не позволят вести бизнес" с Вашингтоном.
"Мы приняли необходимые меры... Мы готовы ко всем сценариям (развития событий - ред.), и все наши сценарии (действий в разных ситуациях - ред.) полностью готовы", - сказала Мохаджерани.
Иран обсудит разморозку зарубежных активов на переговорах с США