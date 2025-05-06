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Казахстан опроверг заявления о внешнем давлении из-за уровня нефтедобычи - 06.05.2025, ПРАЙМ
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Казахстан опроверг заявления о внешнем давлении из-за уровня нефтедобычи
Казахстан опроверг заявления о внешнем давлении из-за уровня нефтедобычи - 06.05.2025, ПРАЙМ
Казахстан опроверг заявления о внешнем давлении из-за уровня нефтедобычи
Минэнерго Казахстана опровергло заявления о внешнем давлении из-за возможной корректировки уровня добычи нефти, сообщает во вторник пресс-служба ведомства. | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T20:04+0300
2025-05-06T20:04+0300
энергетика
казахстан
опек
нефть
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АСТАНА, 6 мая - ПРАЙМ. Минэнерго Казахстана опровергло заявления о внешнем давлении из-за возможной корректировки уровня добычи нефти, сообщает во вторник пресс-служба ведомства. "Министерство энергетики Республики Казахстан высоко ценит сотрудничество с партнерами в рамках соглашения ОПЕК+ и считает этот формат важным инструментом для обеспечения стабильности мирового нефтяного рынка. В связи с этим, министерство считает необходимым прокомментировать появившиеся в СМИ сообщения, интерпретирующие возможную корректировку уровня добычи нефти в стране как результат внешнего давления. Министерство категорически опровергает подобные заявления", - говорится в сообщении ведомства. Казахстан подтверждает свою приверженность соглашению ОПЕК+ и будет продолжать выполнять все принятые обязательства, внося свой вклад в стабильность глобального энергетического рынка, добавили в министерстве
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казахстан, опек, нефть
Энергетика, КАЗАХСТАН, ОПЕК, Нефть
20:04 06.05.2025
 
Казахстан опроверг заявления о внешнем давлении из-за уровня нефтедобычи

Минэнерго Казахстана опровергло заявления о внешнем давлении из-за уровня нефтедобычи

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкГорода мира. Астана
Города мира. Астана - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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АСТАНА, 6 мая - ПРАЙМ. Минэнерго Казахстана опровергло заявления о внешнем давлении из-за возможной корректировки уровня добычи нефти, сообщает во вторник пресс-служба ведомства.
"Министерство энергетики Республики Казахстан высоко ценит сотрудничество с партнерами в рамках соглашения ОПЕК+ и считает этот формат важным инструментом для обеспечения стабильности мирового нефтяного рынка. В связи с этим, министерство считает необходимым прокомментировать появившиеся в СМИ сообщения, интерпретирующие возможную корректировку уровня добычи нефти в стране как результат внешнего давления. Министерство категорически опровергает подобные заявления", - говорится в сообщении ведомства.
Казахстан подтверждает свою приверженность соглашению ОПЕК+ и будет продолжать выполнять все принятые обязательства, внося свой вклад в стабильность глобального энергетического рынка, добавили в министерстве
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