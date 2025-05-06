https://1prime.ru/20250506/kazakhstan-857333789.html

Казахстан опроверг заявления о внешнем давлении из-за уровня нефтедобычи

Казахстан опроверг заявления о внешнем давлении из-за уровня нефтедобычи - 06.05.2025, ПРАЙМ

Казахстан опроверг заявления о внешнем давлении из-за уровня нефтедобычи

Минэнерго Казахстана опровергло заявления о внешнем давлении из-за возможной корректировки уровня добычи нефти, сообщает во вторник пресс-служба ведомства. | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T20:04+0300

2025-05-06T20:04+0300

2025-05-06T20:04+0300

энергетика

казахстан

опек

нефть

https://cdnn.1prime.ru/img/83907/24/839072412_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_de7d72947a216cc15c30adff439b26dc.jpg

АСТАНА, 6 мая - ПРАЙМ. Минэнерго Казахстана опровергло заявления о внешнем давлении из-за возможной корректировки уровня добычи нефти, сообщает во вторник пресс-служба ведомства. "Министерство энергетики Республики Казахстан высоко ценит сотрудничество с партнерами в рамках соглашения ОПЕК+ и считает этот формат важным инструментом для обеспечения стабильности мирового нефтяного рынка. В связи с этим, министерство считает необходимым прокомментировать появившиеся в СМИ сообщения, интерпретирующие возможную корректировку уровня добычи нефти в стране как результат внешнего давления. Министерство категорически опровергает подобные заявления", - говорится в сообщении ведомства. Казахстан подтверждает свою приверженность соглашению ОПЕК+ и будет продолжать выполнять все принятые обязательства, внося свой вклад в стабильность глобального энергетического рынка, добавили в министерстве

https://1prime.ru/20250506/neft-857333531.html

казахстан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

казахстан, опек, нефть