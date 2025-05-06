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Киев готов к перемирию и отводу войск на 15 километров, заявил Келлог

Киев готов к перемирию и отводу войск на 15 километров, заявил Келлог - 06.05.2025, ПРАЙМ

Киев готов к перемирию и отводу войск на 15 километров, заявил Келлог

Киев выразил готовность незамедлительно заключить перемирие с Россией, отведя войска на 15 километров от линии соприкосновения с силами РФ, заявил спецпосланник | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T22:39+0300

2025-05-06T22:39+0300

2025-05-06T22:39+0300

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ВАШИНГТОН, 6 мая — ПРАЙМ. Киев выразил готовность незамедлительно заключить перемирие с Россией, отведя войска на 15 километров от линии соприкосновения с силами РФ, заявил спецпосланник президента Соединенных Штатов Кит Келлог в эфире телеканала Fox News. "Они согласны на всеобъемлющее перемирие — по суше, морю и в воздухе — минимум на 30 дней с возможностью продления. И готовы сделать это уже сегодня", — сказал он.Келлог пояснил, что украинская сторона предложила создать 30-километровую буферную зону. "Они сказали буквально следующее: мы отступаем на 15 километров, и (Россия - ред.) отступает на 15 километров. В итоге получается 30-километровая зона, за которой можно будет реально наблюдать", — отметил спецпосланник.Келлог добавил, что политическая воля для заключения этого соглашения есть, и ключевую роль в этом может сыграть американский президент Дональд Трамп. "Я думаю, мы близки. Единственный человек, который может обеспечить прекращение огня — президент Трамп, если (президент РФ Владимир) Путин согласится", — сказал спецпосланник.Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования украинского конфликта должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир.

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кит келлог, дональд трамп, рф, украина, сша