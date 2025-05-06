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Нефть дорожает более чем на 1,5% на ожиданиях переговоров США и КНР

Нефть дорожает более чем на 1,5% на ожиданиях переговоров США и КНР - 06.05.2025, ПРАЙМ

Нефть дорожает более чем на 1,5% на ожиданиях переговоров США и КНР

Мировые цены на нефть растут более чем на 1,5% на ожиданиях вокруг дальнейших переговоров между США и Китаем о торговой политике, следует из данных торгов и... | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T08:30+0300

2025-05-06T08:30+0300

2025-05-06T08:30+0300

энергетика

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китай

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут более чем на 1,5% на ожиданиях вокруг дальнейших переговоров между США и Китаем о торговой политике, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 8.17 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,61%, до 61,2 доллара за баррель, по итогам шести предыдущих дней котировки марки Brent снизились на 9,93%. Июньские фьючерсы на WTI по состоянию на 8.17 мск поднимались в цене на 1,65%, до 58,07 доллара за баррель. "Цены на нефть растут, вероятно, из-за возвращения Китая с праздничных дней и возобновления надежд на торговые переговоры. Но риски все еще смещены в сторону снижения из-за сохраняющейся неопределенности вокруг спроса и изменения политики ОПЕК+", - сказал агентству Блумберг глава отдела сырьевой стратегии ING Groep NV Уоррен Паттерсон (Warren Patterson). В понедельник министр финансов США Скотт Бессент сообщил о возможности достижения значительного прогресса по вопросу американо-китайских торговых отношений в течение ближайших недель. Ранее президент страны Дональд Трамп заявлял, что США придется снизить импортные пошлины на товары из Китая, поскольку в противном случае торговые отношения между двумя странами станет невозможно развивать. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.

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рынки, нефть, китай, сша, скотт бессент, дональд трамп, опек