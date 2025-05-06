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Мировые цены на нефть перешли к росту

Мировые цены на нефть перешли к росту - 06.05.2025, ПРАЙМ

Мировые цены на нефть перешли к росту

Мировые цены на нефть во вторник днем увеличиваются на 2% после значительного снижения стоимости днями ранее, следует из данных торгов. | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T14:56+0300

2025-05-06T14:56+0300

2025-05-06T14:56+0300

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем увеличиваются на 2% после значительного снижения стоимости днями ранее, следует из данных торгов. По состоянию на 14.49 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 2,04% относительно предыдущего закрытия, до 61,46 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 2,1%, до 58,33 доллара. Стоимость Brent снижалась в понедельник и всю предыдущую неделю, за эти шесть торговых сессий стоимость опустилась почти на 10%. Цена WTI также снизилась в понедельник, а с учетом динамики прошлой недели суммарно стоимость уменьшилась за этот период на 9,3%. Поэтому сегодняшнее удорожание может быть лишь "техническим", следует из комментариев аналитиков. "Сочетание роста добычи и ослабления фундаментальных показателей мировой экономики не дает возможности для значительного восстановления цен в ближайшей перспективе", - предупреждает стратег Uniсredit Тобиас Келлер (Tobias Keller), чьи слова приводит газета Wall Street Journal. Позднее во вторник минэнерго США опубликует ежемесячный краткосрочный прогноз ситуации на нефтяном рынке (STEO), а в среду – еженедельные данные о запасах. Аналитики полагают, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 2 мая снизились на 2,5 миллиона баррелей после снижения неделей ранее на 2,7 миллиона.

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нефть, рынки, москва, сша