Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мировые цены на нефть перешли к росту - 06.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250506/neft-857319620.html
Мировые цены на нефть перешли к росту
Мировые цены на нефть перешли к росту - 06.05.2025, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть перешли к росту
Мировые цены на нефть во вторник днем увеличиваются на 2% после значительного снижения стоимости днями ранее, следует из данных торгов. | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T14:56+0300
2025-05-06T14:56+0300
энергетика
нефть
рынки
москва
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/77278/59/772785971_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_81aac431a24ff9b9c08f1e71fe62b3d1.jpg
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем увеличиваются на 2% после значительного снижения стоимости днями ранее, следует из данных торгов. По состоянию на 14.49 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 2,04% относительно предыдущего закрытия, до 61,46 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 2,1%, до 58,33 доллара. Стоимость Brent снижалась в понедельник и всю предыдущую неделю, за эти шесть торговых сессий стоимость опустилась почти на 10%. Цена WTI также снизилась в понедельник, а с учетом динамики прошлой недели суммарно стоимость уменьшилась за этот период на 9,3%. Поэтому сегодняшнее удорожание может быть лишь "техническим", следует из комментариев аналитиков. "Сочетание роста добычи и ослабления фундаментальных показателей мировой экономики не дает возможности для значительного восстановления цен в ближайшей перспективе", - предупреждает стратег Uniсredit Тобиас Келлер (Tobias Keller), чьи слова приводит газета Wall Street Journal. Позднее во вторник минэнерго США опубликует ежемесячный краткосрочный прогноз ситуации на нефтяном рынке (STEO), а в среду – еженедельные данные о запасах. Аналитики полагают, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 2 мая снизились на 2,5 миллиона баррелей после снижения неделей ранее на 2,7 миллиона.
https://1prime.ru/20250506/neft--857301406.html
москва
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77278/59/772785971_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_65a8e5002177671abcc93e248f5ae0bd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, рынки, москва, сша
Энергетика, Нефть, Рынки, МОСКВА, США
14:56 06.05.2025
 
Мировые цены на нефть перешли к росту

Мировые цены на нефть растут на 2% после значительного снижения

© fotolia.com / Guido Vrola%Нефтяные насосы
%Нефтяные насосы - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2025
© fotolia.com / Guido Vrola
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем увеличиваются на 2% после значительного снижения стоимости днями ранее, следует из данных торгов.
По состоянию на 14.49 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 2,04% относительно предыдущего закрытия, до 61,46 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 2,1%, до 58,33 доллара.
Стоимость Brent снижалась в понедельник и всю предыдущую неделю, за эти шесть торговых сессий стоимость опустилась почти на 10%. Цена WTI также снизилась в понедельник, а с учетом динамики прошлой недели суммарно стоимость уменьшилась за этот период на 9,3%. Поэтому сегодняшнее удорожание может быть лишь "техническим", следует из комментариев аналитиков.
"Сочетание роста добычи и ослабления фундаментальных показателей мировой экономики не дает возможности для значительного восстановления цен в ближайшей перспективе", - предупреждает стратег Uniсredit Тобиас Келлер (Tobias Keller), чьи слова приводит газета Wall Street Journal.
Позднее во вторник минэнерго США опубликует ежемесячный краткосрочный прогноз ситуации на нефтяном рынке (STEO), а в среду – еженедельные данные о запасах. Аналитики полагают, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 2 мая снизились на 2,5 миллиона баррелей после снижения неделей ранее на 2,7 миллиона.
Нефтянной насос - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2025
Нефть дорожает более чем на 1,5% на ожиданиях переговоров США и КНР
08:30
 
ЭнергетикаНефтьРынкиМОСКВАСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала