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Цены на нефть ускорили рост до 4%

Цены на нефть ускорили рост до 4% - 06.05.2025, ПРАЙМ

Цены на нефть ускорили рост до 4%

Мировые цены на нефть во вторник вечером ускорили рост до 4%, следует из данных торгов. | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T17:47+0300

2025-05-06T17:47+0300

2025-05-06T17:47+0300

энергетика

нефть

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером ускорили рост до 4%, следует из данных торгов. По состоянию на 17.31 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 3,85% - до 62,55 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 4,22%, до 59,54 доллара за баррель. За предыдущие шесть торговых сессий Brent подешевела на 10%. Стоимость WTI в понедельник опустилась на 1,9%, а за всю прошлую неделю – на 7,5%. Нефть Brent дешевела на фоне решения ОПЕК+ продолжить наращивать добычу на 411 тысяч баррелей в сутки в июне, заявил РИА Новости директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин. Если изначально альянс планировал вернуть на рынок 2,2 миллиона баррелей в сутки до сентября 2026 года, то теперь, с учетом последних решений, уже за апрель-июнь он обеспечит возврат, без учета компенсаций, 1 миллиона баррелей в сутки. "Таким образом, цель в 2,2 миллиона баррелей в сутки может быть достигнута уже в четвертом квартале этого года", - полагает Брагин. Также, по его словам, давление на котировки оказала слабая макростатистика по США на прошлой неделе: индекс потребительской уверенности в апреле упал до самого низкого уровня с мая 2020 года, потребительские ожидания снизились до минимума с 2011 года. ВВП США по итогам первого квартала снизился на 0,3% в пересчете на год, преимущественно из-за ослабления потребительской активности. Рынок также продолжает следить за смягчающейся риторикой Вашингтона и Пекина по торговой политике. Подход США становится все менее агрессивным, отметил эксперт. Американский президент Дональд Трамп заявил, что пошлина в 145% на китайские товары долгосрочно нецелесообразна, и на каком-то этапе планируется ее понижение. Вероятно, переговоры США и КНР не начнутся, пока Белый дом не подпишет новые торговые соглашения с Японией, Южной Кореей и Вьетнамом, считает Брагин.

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нефть, сша, вашингтон, владимир брагин, дональд трамп, опек, ук альфа-капитал