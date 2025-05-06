Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цены на нефть ускорили рост до 4% - 06.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250506/neft-857328450.html
Цены на нефть ускорили рост до 4%
Цены на нефть ускорили рост до 4% - 06.05.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть ускорили рост до 4%
Мировые цены на нефть во вторник вечером ускорили рост до 4%, следует из данных торгов. | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T17:47+0300
2025-05-06T17:47+0300
энергетика
нефть
сша
вашингтон
владимир брагин
дональд трамп
опек
ук альфа-капитал
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/03/835720333_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_ecfe34244add25f0ecbf0cd7944a9d8d.jpg
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером ускорили рост до 4%, следует из данных торгов. По состоянию на 17.31 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 3,85% - до 62,55 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 4,22%, до 59,54 доллара за баррель. За предыдущие шесть торговых сессий Brent подешевела на 10%. Стоимость WTI в понедельник опустилась на 1,9%, а за всю прошлую неделю – на 7,5%. Нефть Brent дешевела на фоне решения ОПЕК+ продолжить наращивать добычу на 411 тысяч баррелей в сутки в июне, заявил РИА Новости директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин. Если изначально альянс планировал вернуть на рынок 2,2 миллиона баррелей в сутки до сентября 2026 года, то теперь, с учетом последних решений, уже за апрель-июнь он обеспечит возврат, без учета компенсаций, 1 миллиона баррелей в сутки. "Таким образом, цель в 2,2 миллиона баррелей в сутки может быть достигнута уже в четвертом квартале этого года", - полагает Брагин. Также, по его словам, давление на котировки оказала слабая макростатистика по США на прошлой неделе: индекс потребительской уверенности в апреле упал до самого низкого уровня с мая 2020 года, потребительские ожидания снизились до минимума с 2011 года. ВВП США по итогам первого квартала снизился на 0,3% в пересчете на год, преимущественно из-за ослабления потребительской активности. Рынок также продолжает следить за смягчающейся риторикой Вашингтона и Пекина по торговой политике. Подход США становится все менее агрессивным, отметил эксперт. Американский президент Дональд Трамп заявил, что пошлина в 145% на китайские товары долгосрочно нецелесообразна, и на каком-то этапе планируется ее понижение. Вероятно, переговоры США и КНР не начнутся, пока Белый дом не подпишет новые торговые соглашения с Японией, Южной Кореей и Вьетнамом, считает Брагин.
https://1prime.ru/20250506/neft-857319620.html
сша
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/03/835720333_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_748a172a7c91d140f59d04ebec7e7772.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, сша, вашингтон, владимир брагин, дональд трамп, опек, ук альфа-капитал
Энергетика, Нефть, США, ВАШИНГТОН, Владимир Брагин, Дональд Трамп, ОПЕК, УК Альфа-Капитал
17:47 06.05.2025
 
Цены на нефть ускорили рост до 4%

Цена нефти Brent поднялась до 62,55 доллара за баррель

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером ускорили рост до 4%, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.31 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 3,85% - до 62,55 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 4,22%, до 59,54 доллара за баррель.
За предыдущие шесть торговых сессий Brent подешевела на 10%. Стоимость WTI в понедельник опустилась на 1,9%, а за всю прошлую неделю – на 7,5%.
Нефть Brent дешевела на фоне решения ОПЕК+ продолжить наращивать добычу на 411 тысяч баррелей в сутки в июне, заявил РИА Новости директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин. Если изначально альянс планировал вернуть на рынок 2,2 миллиона баррелей в сутки до сентября 2026 года, то теперь, с учетом последних решений, уже за апрель-июнь он обеспечит возврат, без учета компенсаций, 1 миллиона баррелей в сутки.
"Таким образом, цель в 2,2 миллиона баррелей в сутки может быть достигнута уже в четвертом квартале этого года", - полагает Брагин.
Также, по его словам, давление на котировки оказала слабая макростатистика по США на прошлой неделе: индекс потребительской уверенности в апреле упал до самого низкого уровня с мая 2020 года, потребительские ожидания снизились до минимума с 2011 года. ВВП США по итогам первого квартала снизился на 0,3% в пересчете на год, преимущественно из-за ослабления потребительской активности.
Рынок также продолжает следить за смягчающейся риторикой Вашингтона и Пекина по торговой политике. Подход США становится все менее агрессивным, отметил эксперт. Американский президент Дональд Трамп заявил, что пошлина в 145% на китайские товары долгосрочно нецелесообразна, и на каком-то этапе планируется ее понижение. Вероятно, переговоры США и КНР не начнутся, пока Белый дом не подпишет новые торговые соглашения с Японией, Южной Кореей и Вьетнамом, считает Брагин.
%Нефтяные насосы - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2025
Мировые цены на нефть перешли к росту
14:56
 
ЭнергетикаНефтьСШАВАШИНГТОНВладимир БрагинДональд ТрампОПЕКУК Альфа-Капитал
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала