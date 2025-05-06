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Минэнерго США понизило двухлетний прогноз добычи нефти в стране
Минэнерго США понизило двухлетний прогноз добычи нефти в стране - 06.05.2025, ПРАЙМ
Минэнерго США понизило двухлетний прогноз добычи нефти в стране
Минэнерго США понизило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 90 тысяч баррелей в день - до 13,42 миллиона баррелей в день, на 2026... | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T19:14+0300
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Минэнерго США понизило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 90 тысяч баррелей в день - до 13,42 миллиона баррелей в день, на 2026 год - на 70 тысяч баррелей в день, до 13,49 миллиона баррелей, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации (EIA) министерства. В апреле минэнерго США понизило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 100 тысяч баррелей в день - до 13,51 миллиона баррелей в день, на 2026 год - на 200 тысяч баррелей в день, до 13,56 миллиона баррелей. Добыча нефти в США в 2024 году оценивается в 13,21 миллиона баррелей в день.
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сша, нефть
Минэнерго США понизило двухлетний прогноз добычи нефти в стране
Минэнерго США понизило прогнозы добычи нефти в стране на 2025 и 2026 годы
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Минэнерго США понизило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 90 тысяч баррелей в день - до 13,42 миллиона баррелей в день, на 2026 год - на 70 тысяч баррелей в день, до 13,49 миллиона баррелей, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации (EIA) министерства.
В апреле минэнерго США понизило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 100 тысяч баррелей в день - до 13,51 миллиона баррелей в день, на 2026 год - на 200 тысяч баррелей в день, до 13,56 миллиона баррелей.
Добыча нефти в США в 2024 году оценивается в 13,21 миллиона баррелей в день.
Цены на нефть ускорили рост до 4%