https://1prime.ru/20250506/neft-857333301.html

Минэнерго США повысило прогноз по спросу на нефть в мире в 2025 году

Минэнерго США повысило прогноз по спросу на нефть в мире в 2025 году - 06.05.2025, ПРАЙМ

Минэнерго США повысило прогноз по спросу на нефть в мире в 2025 году

Минэнерго США повысило прогноз по спросу на нефть в мире на 2025 год на 70 тысяч баррелей в сутки - до 103,71 миллиона баррелей в сутки, на 2026 год – снизило... | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T19:56+0300

2025-05-06T19:56+0300

2025-05-06T19:56+0300

энергетика

сша

нефть

минэнерго сша

https://cdnn.1prime.ru/img/83926/25/839262506_0:362:2997:2048_1920x0_80_0_0_b08c4bbd2310ab81bf20436aa0da0230.jpg

МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Минэнерго США повысило прогноз по спросу на нефть в мире на 2025 год на 70 тысяч баррелей в сутки - до 103,71 миллиона баррелей в сутки, на 2026 год – снизило на 70 тысяч баррелей в сутки, до 104,61 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации (EIA) министерства. В апрельском докладе Минэнерго США оценивало спрос на нефть в мире на уровне 103,64 миллиона баррелей в сутки в 2025 году и 104,68 миллиона баррелей в сутки в 2026 году. Согласно приложенным материалам, потребление за 2024 год оценивается на уровне 102,74 миллиона баррелей в сутки. "Прогнозируется, что рост спроса на нефть по-прежнему будет ниже, чем до пандемии. Потребление жидкого топлива в мире, как ожидается, вырастет на 1 миллион баррелей в сутки в 2025 году и на 0,9 миллиона баррелей в сутки в 2026 году", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20250506/neft-857332863.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, нефть, минэнерго сша