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Минэнерго США повысило прогноз по спросу на нефть в мире в 2025 году - 06.05.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Минэнерго США повысило прогноз по спросу на нефть в мире в 2025 году
Минэнерго США повысило прогноз по спросу на нефть в мире в 2025 году - 06.05.2025, ПРАЙМ
Минэнерго США повысило прогноз по спросу на нефть в мире в 2025 году
Минэнерго США повысило прогноз по спросу на нефть в мире на 2025 год на 70 тысяч баррелей в сутки - до 103,71 миллиона баррелей в сутки, на 2026 год – снизило... | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T19:56+0300
2025-05-06T19:56+0300
энергетика
сша
нефть
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Минэнерго США повысило прогноз по спросу на нефть в мире на 2025 год на 70 тысяч баррелей в сутки - до 103,71 миллиона баррелей в сутки, на 2026 год – снизило на 70 тысяч баррелей в сутки, до 104,61 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации (EIA) министерства. В апрельском докладе Минэнерго США оценивало спрос на нефть в мире на уровне 103,64 миллиона баррелей в сутки в 2025 году и 104,68 миллиона баррелей в сутки в 2026 году. Согласно приложенным материалам, потребление за 2024 год оценивается на уровне 102,74 миллиона баррелей в сутки. "Прогнозируется, что рост спроса на нефть по-прежнему будет ниже, чем до пандемии. Потребление жидкого топлива в мире, как ожидается, вырастет на 1 миллион баррелей в сутки в 2025 году и на 0,9 миллиона баррелей в сутки в 2026 году", - говорится в сообщении.
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сша, нефть, минэнерго сша
Энергетика, США, Нефть, Минэнерго США
19:56 06.05.2025
 
Минэнерго США повысило прогноз по спросу на нефть в мире в 2025 году

Минэнерго США повысило прогноз по спросу на нефть в мире в 2025 году до 103,71 млн б/с

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Минэнерго США повысило прогноз по спросу на нефть в мире на 2025 год на 70 тысяч баррелей в сутки - до 103,71 миллиона баррелей в сутки, на 2026 год – снизило на 70 тысяч баррелей в сутки, до 104,61 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации (EIA) министерства.
В апрельском докладе Минэнерго США оценивало спрос на нефть в мире на уровне 103,64 миллиона баррелей в сутки в 2025 году и 104,68 миллиона баррелей в сутки в 2026 году.
Согласно приложенным материалам, потребление за 2024 год оценивается на уровне 102,74 миллиона баррелей в сутки.
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"Прогнозируется, что рост спроса на нефть по-прежнему будет ниже, чем до пандемии. Потребление жидкого топлива в мире, как ожидается, вырастет на 1 миллион баррелей в сутки в 2025 году и на 0,9 миллиона баррелей в сутки в 2026 году", - говорится в сообщении.
 
ЭнергетикаСШАНефтьМинэнерго США
 
 
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