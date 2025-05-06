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Минэнерго США ждет роста нефтедобычи ОПЕК+ в 2025 году

Минэнерго США ждет роста нефтедобычи ОПЕК+ в 2025 году - 06.05.2025, ПРАЙМ

Минэнерго США ждет роста нефтедобычи ОПЕК+ в 2025 году

Управление энергетической информации (EIA) минэнерго США ждет роста добычи нефти ОПЕК+ в 2025 году лишь на 110 тысяч баррелей в сутки, несмотря на майское... | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T19:59+0300

2025-05-06T19:59+0300

2025-05-06T19:59+0300

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Управление энергетической информации (EIA) минэнерго США ждет роста добычи нефти ОПЕК+ в 2025 году лишь на 110 тысяч баррелей в сутки, несмотря на майское решение восьми стран альянса продолжать ускоренный выход из добровольных ограничений в июне, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза EIA. "Хотя члены ОПЕК+ недавно объявили о своих планах увеличить добычу в июне, мы по-прежнему ожидаем, что группа будет производить ниже текущей цели. Мы ожидаем рост добычи нефти на 0,1 миллиона баррелей в сутки в 2025 году от ОПЕК+ по сравнению со снижением на 1,4 миллиона баррелей в сутки в 2024 году, прежде чем она увеличится на 0,6 миллиона баррелей в сутки в 2026 году", - говорится в докладе. Согласно приложенным таблицам, в 2024 году министерство оценивает добычу ОПЕК+ в 35,68 миллиона баррелей в сутки, а в 2025 году прогнозирует рост до 35,79 миллиона баррелей, то есть на 110 тысяч баррелей в сутки. В 2026 году Минэнерго США ждет уровень добычи альянса на уровне 36,36 миллиона баррелей. В субботу страны ОПЕК+ с добровольными (сверх квот) ограничениями добычи - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман - объявили, что нарастят добычу нефти в июне еще на 411 тысяч баррелей в сутки после аналогичного увеличения в мае, ускорив тем самым выход из своих сокращений на 2,2 миллиона баррелей в сутки. Тем не менее, эти страны также должны придерживаться графика компенсаций, который ранее предоставили секретариату ОПЕК. За счет него они возмещают ранее допущенное превышение предельных уровней добычи. С учетом этого графика в июне максимально разрешенная добыча увеличивается лишь на 359 тысяч баррелей в сутки.

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