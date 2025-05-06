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Киев продолжает удары по мирной инфраструктуре России, заявили в Кремле - 06.05.2025, ПРАЙМ
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Киев продолжает удары по мирной инфраструктуре России, заявили в Кремле
Киев продолжает удары по мирной инфраструктуре России, заявили в Кремле - 06.05.2025, ПРАЙМ
Киев продолжает удары по мирной инфраструктуре России, заявили в Кремле
Киев продолжает попытки ударов по объектам мирной инфраструктуры России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T13:13+0300
2025-05-06T13:13+0300
спецоперация на украине
россия
общество
дмитрий песков
всу
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Киев продолжает попытки ударов по объектам мирной инфраструктуры России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Киевский режим продолжает свои попытки нанесения ударов по объектам мирной гражданской инфраструктуры", - сказал Песков журналистам Ранее Минобороны России сообщили, что российские силы ПВО в ночь на вторник ликвидировали 105 беспилотников ВСУ над 11 регионами РФ.
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россия, общество , дмитрий песков, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Общество , Дмитрий Песков, ВСУ
13:13 06.05.2025
 
Киев продолжает удары по мирной инфраструктуре России, заявили в Кремле

Песков: Киев продолжает попытки ударов по объектам мирной инфраструктуры России

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль.
Московский Кремль. - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Киев продолжает попытки ударов по объектам мирной инфраструктуры России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Киевский режим продолжает свои попытки нанесения ударов по объектам мирной гражданской инфраструктуры", - сказал Песков журналистам
Ранее Минобороны России сообщили, что российские силы ПВО в ночь на вторник ликвидировали 105 беспилотников ВСУ над 11 регионами РФ.
Совфед - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2025
Косачев назвал Украину "бензоколонкой с ракетами"
10:35
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯОбществоДмитрий ПесковВСУ
 
 
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