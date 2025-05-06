https://1prime.ru/20250506/peskov-857313649.html
Киев продолжает удары по мирной инфраструктуре России, заявили в Кремле
Киев продолжает удары по мирной инфраструктуре России, заявили в Кремле - 06.05.2025, ПРАЙМ
Киев продолжает удары по мирной инфраструктуре России, заявили в Кремле
Киев продолжает попытки ударов по объектам мирной инфраструктуры России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T13:13+0300
2025-05-06T13:13+0300
2025-05-06T13:13+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Киев продолжает попытки ударов по объектам мирной инфраструктуры России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Киевский режим продолжает свои попытки нанесения ударов по объектам мирной гражданской инфраструктуры", - сказал Песков журналистам Ранее Минобороны России сообщили, что российские силы ПВО в ночь на вторник ликвидировали 105 беспилотников ВСУ над 11 регионами РФ.
https://1prime.ru/20250506/kosachev-857306364.html
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россия, общество , дмитрий песков, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Общество , Дмитрий Песков, ВСУ
Киев продолжает удары по мирной инфраструктуре России, заявили в Кремле
Песков: Киев продолжает попытки ударов по объектам мирной инфраструктуры России
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Киев продолжает попытки ударов по объектам мирной инфраструктуры России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Киевский режим продолжает свои попытки нанесения ударов по объектам мирной гражданской инфраструктуры", - сказал Песков журналистам
Ранее Минобороны России сообщили, что российские силы ПВО в ночь на вторник ликвидировали 105 беспилотников ВСУ над 11 регионами РФ.
Косачев назвал Украину "бензоколонкой с ракетами"