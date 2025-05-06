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Национальные интересы России превыше цен на нефть, заявил Песков
Национальные интересы России превыше цен на нефть, заявил Песков - 06.05.2025, ПРАЙМ
Национальные интересы России превыше цен на нефть, заявил Песков
Национальные интересы России превыше цен на нефть. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T13:15+0300
2025-05-06T13:15+0300
2025-05-06T13:15+0300
экономика
нефть
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Национальные интересы России превыше цен на нефть. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Мы очень внимательно следим за международной конъюнктурой. Но в любом случае цены на нефть не могут быть тем фактором, который может повлиять на отношение России к ее национальным интересам. Национальные интересы России превыше всего, превыше всех цен на нефть", - отметил он в беседе с журналистами.Он добавил, что международная цена на нефть - очень важный фактор для российской экономики. "Он сохраняет свою актуальность и важность", - отметил он.Песков также добавил, что излишне высокие или низкие цены на нефть пагубно сказываются на мировой экономике, Россия внимательно следит за международной конъюнктурой.
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нефть, россия, москва, рф, дмитрий песков
Экономика, Нефть, РОССИЯ, МОСКВА, РФ, Дмитрий Песков
Национальные интересы России превыше цен на нефть, заявил Песков
Песков: национальные интересы России превыше цен на нефть
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Национальные интересы России превыше цен на нефть. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Мы очень внимательно следим за международной конъюнктурой. Но в любом случае цены на нефть не могут быть тем фактором, который может повлиять на отношение России к ее национальным интересам. Национальные интересы России превыше всего, превыше всех цен на нефть", - отметил он в беседе с журналистами.
Он добавил, что международная цена на нефть - очень важный фактор для российской экономики. "Он сохраняет свою актуальность и важность", - отметил он.
Песков также добавил, что излишне высокие или низкие цены на нефть пагубно сказываются на мировой экономике, Россия внимательно следит за международной конъюнктурой.
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