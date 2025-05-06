https://1prime.ru/20250506/peskov-857314172.html

Работа России и США по украинскому конфликту продолжается, заявил Песков

Работа России и США по украинскому конфликту продолжается, заявил Песков - 06.05.2025, ПРАЙМ

Работа России и США по украинскому конфликту продолжается, заявил Песков

Работа России с США по украинскому вопросу продолжается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T13:22+0300

2025-05-06T13:22+0300

2025-05-06T13:23+0300

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Работа России с США по украинскому вопросу продолжается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Продолжается работа с американской стороной", - сообщил Песков журналистам, комментируя ход переговоров по украинскому вопросу.Также пресс-секретарь заявил, что Россия приветствует инициативы и от других стран, направленные на мирное разрешение конфликта в Украине.Ранее газета Globo со ссылкой на источники в бразильском правительстве сообщила, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в ходе своего визита в Москву планирует предложить президенту РФ Владимиру Путину посредничество в переговорах по Украине."Мы, разумеется, приветствуем все страны, которые готовы приложить усилия с тем, чтобы способствовать выводу процесса в русло мирного урегулирования", - сообщил журналистам Песков.

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россия, рф, дмитрий песков, лула да силва, владимир путин, украина