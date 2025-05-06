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Работа России и США по украинскому конфликту продолжается, заявил Песков
Работа России и США по украинскому конфликту продолжается, заявил Песков - 06.05.2025, ПРАЙМ
Работа России и США по украинскому конфликту продолжается, заявил Песков
Работа России с США по украинскому вопросу продолжается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T13:22+0300
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Работа России с США по украинскому вопросу продолжается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Продолжается работа с американской стороной", - сообщил Песков журналистам, комментируя ход переговоров по украинскому вопросу.Также пресс-секретарь заявил, что Россия приветствует инициативы и от других стран, направленные на мирное разрешение конфликта в Украине.Ранее газета Globo со ссылкой на источники в бразильском правительстве сообщила, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в ходе своего визита в Москву планирует предложить президенту РФ Владимиру Путину посредничество в переговорах по Украине."Мы, разумеется, приветствуем все страны, которые готовы приложить усилия с тем, чтобы способствовать выводу процесса в русло мирного урегулирования", - сообщил журналистам Песков.
https://1prime.ru/20250506/braziliya-857304584.html
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россия, рф, дмитрий песков, лула да силва, владимир путин, украина
Политика, РОССИЯ, РФ, Дмитрий Песков, Лула да Силва, Владимир Путин, УКРАИНА
Работа России и США по украинскому конфликту продолжается, заявил Песков
Песков: работа с США по Украине продолжается, РФ приветствует инициативы и от других стран
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Работа России с США по украинскому вопросу продолжается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Продолжается работа с американской стороной", - сообщил Песков журналистам, комментируя ход переговоров по украинскому вопросу.
Также пресс-секретарь заявил, что Россия приветствует инициативы и от других стран, направленные на мирное разрешение конфликта в Украине.
Ранее газета Globo со ссылкой на источники в бразильском правительстве сообщила, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в ходе своего визита в Москву планирует предложить президенту РФ Владимиру Путину посредничество в переговорах по Украине.
"Мы, разумеется, приветствуем все страны, которые готовы приложить усилия с тем, чтобы способствовать выводу процесса в русло мирного урегулирования", - сообщил журналистам Песков.
СМИ: президент Бразилии хочет предложить Путину посредничество по Украине