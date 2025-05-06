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Второй тур выборов канцлера Германии состоится во вторник - 06.05.2025, ПРАЙМ
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Второй тур выборов канцлера Германии состоится во вторник
Второй тур выборов канцлера Германии состоится во вторник - 06.05.2025, ПРАЙМ
Второй тур выборов канцлера Германии состоится во вторник
Второй тур голосования в бундестаге для выбора канцлера ФРГ состоится во вторник в 16.15 мск, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T15:42+0300
2025-05-06T15:42+0300
политика
общество
германия
фридрих мерц
хдс/хсс
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Второй тур голосования в бундестаге для выбора канцлера ФРГ состоится во вторник в 16.15 мск, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) снова предложат Фридриха Мерца на пост канцлера Германии, подтвердил глава фракции ХДС/ХСС Йенс Шпан. Ранее таблоид Bild сообщил, что второй тур голосования состоится во вторник в 16.15 мск. "Сегодня мы сможем провести второй тур голосования в 15.15 (16.15 мск - ред.) по согласованию с фракциями ХДС/ХСС, СДПГ, "Зелёных" и "Левых"...ХДС и ХСС, наша фракция, полностью поддерживает Фридриха Мерца. Коалиция, ХДС/ХСС и СДПГ предложат Фридриха Мерца для участия во втором туре голосования", - заявил Шпан в эфире телеканала Phoenix. Ранее председатель немецкого бундестага Юлия Клёкнер объявила, что за Мерца проголосовали 310 депутатов и он не набрал необходимого большинства в 316 голосов для избрания канцлером. При этом у блока ХДС/ХСС и СДПГ в бундестаге 21 созыва суммарно есть 328 голосов, в связи с чем избрание Мерца канцлером уже в первом туре считалось практически гарантированным. Клёкнер сообщила, что фракции хотели бы посовещаться, и прервала заседание бундестага.
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общество , германия, фридрих мерц, хдс/хсс, bild
Политика, Общество , ГЕРМАНИЯ, Фридрих Мерц, ХДС/ХСС, Bild
15:42 06.05.2025
 
Второй тур выборов канцлера Германии состоится во вторник

Шпан: второй тур выборов канцлера Германии в бундестаге состоится во вторник

© CC BY 2.0 / European People's PartyНемецкий политик Фридрих Мерц
Немецкий политик Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2025
© CC BY 2.0 / European People's Party
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Второй тур голосования в бундестаге для выбора канцлера ФРГ состоится во вторник в 16.15 мск, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) снова предложат Фридриха Мерца на пост канцлера Германии, подтвердил глава фракции ХДС/ХСС Йенс Шпан.
Ранее таблоид Bild сообщил, что второй тур голосования состоится во вторник в 16.15 мск.
"Сегодня мы сможем провести второй тур голосования в 15.15 (16.15 мск - ред.) по согласованию с фракциями ХДС/ХСС, СДПГ, "Зелёных" и "Левых"...ХДС и ХСС, наша фракция, полностью поддерживает Фридриха Мерца. Коалиция, ХДС/ХСС и СДПГ предложат Фридриха Мерца для участия во втором туре голосования", - заявил Шпан в эфире телеканала Phoenix.
Ранее председатель немецкого бундестага Юлия Клёкнер объявила, что за Мерца проголосовали 310 депутатов и он не набрал необходимого большинства в 316 голосов для избрания канцлером. При этом у блока ХДС/ХСС и СДПГ в бундестаге 21 созыва суммарно есть 328 голосов, в связи с чем избрание Мерца канцлером уже в первом туре считалось практически гарантированным. Клёкнер сообщила, что фракции хотели бы посовещаться, и прервала заседание бундестага.
Немецкий политик Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2025
СМИ: Мерц хочет провести второй тур выборов уже сегодня
13:55
 
ПолитикаОбществоГЕРМАНИЯФридрих МерцХДС/ХССBild
 
 
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