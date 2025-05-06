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Изменение отсечки по цене нефти в проектировках бюджета не предусмотрено
Изменение отсечки по цене нефти в проектировках бюджета не предусмотрено - 06.05.2025, ПРАЙМ
Изменение отсечки по цене нефти в проектировках бюджета не предусмотрено
Изменение цены отсечения нефти в 60 долларов за баррель в бюджетном правиле не будет предусмотрено в проектировках бюджета РФ на 2026-2028 годы, сообщил... | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T19:15+0300
2025-05-06T19:15+0300
2025-05-06T19:15+0300
энергетика
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Изменение цены отсечения нефти в 60 долларов за баррель в бюджетном правиле не будет предусмотрено в проектировках бюджета РФ на 2026-2028 годы, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов. "В проектировках трехлетнего бюджета изменение цены отсечения не будет предусмотрено", - сказал министр. По действующему бюджетному правилу объем нефтегазовых доходов, который идет на расходы казны, рассчитывается исходя из цены российской нефти в 60 долларов за баррель и прогнозного курса рубля. Если реально доходы оказались выше, "излишек" идет в Фонд национального благосостояния (ФНБ), если же ниже, то наоборот, за счет средств этого фонда финансируются расходы бюджета. Силуанов в апреле высказывался за настройку бюджетного правила. По его словам, цена отсечения по нефти в 60 долларов уже не отвечает вызовам времени – есть риски снижения экспортных доходов России из-за торговых войн, и расходы надо приводить в соответствие с реалиями. А объем ФНБ надо нарастить так, чтобы хватало на три года бесперебойного финансирования расходов "при стрессовом развитии ситуации на нефтяном рынке", считает министр.
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антон силуанов, фнб, нефть, россия, минфин рф
Энергетика, Антон Силуанов, ФНБ, Нефть, РОССИЯ, Минфин РФ
Изменение отсечки по цене нефти в проектировках бюджета не предусмотрено
Силуанов: изменение отсечки по цене нефти в проектировках бюджета РФ не предусмотрено
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Изменение цены отсечения нефти в 60 долларов за баррель в бюджетном правиле не будет предусмотрено в проектировках бюджета РФ на 2026-2028 годы, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
"В проектировках трехлетнего бюджета изменение цены отсечения не будет предусмотрено", - сказал министр.
По действующему бюджетному правилу объем нефтегазовых доходов, который идет на расходы казны, рассчитывается исходя из цены российской нефти в 60 долларов за баррель и прогнозного курса рубля. Если реально доходы оказались выше, "излишек" идет в Фонд национального благосостояния (ФНБ), если же ниже, то наоборот, за счет средств этого фонда финансируются расходы бюджета.
Силуанов призвал настроить бюджетное правило для минимизации рисков
Силуанов в апреле высказывался за настройку бюджетного правила. По его словам, цена отсечения по нефти в 60 долларов уже не отвечает вызовам времени – есть риски снижения экспортных доходов России из-за торговых войн, и расходы надо приводить в соответствие с реалиями. А объем ФНБ надо нарастить так, чтобы хватало на три года бесперебойного финансирования расходов "при стрессовом развитии ситуации на нефтяном рынке", считает министр.