https://1prime.ru/20250506/siluanov-857331682.html

Изменение отсечки по цене нефти в проектировках бюджета не предусмотрено

Изменение отсечки по цене нефти в проектировках бюджета не предусмотрено - 06.05.2025, ПРАЙМ

Изменение отсечки по цене нефти в проектировках бюджета не предусмотрено

Изменение цены отсечения нефти в 60 долларов за баррель в бюджетном правиле не будет предусмотрено в проектировках бюджета РФ на 2026-2028 годы, сообщил... | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T19:15+0300

2025-05-06T19:15+0300

2025-05-06T19:15+0300

энергетика

антон силуанов

фнб

нефть

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минфин рф

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Изменение цены отсечения нефти в 60 долларов за баррель в бюджетном правиле не будет предусмотрено в проектировках бюджета РФ на 2026-2028 годы, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов. "В проектировках трехлетнего бюджета изменение цены отсечения не будет предусмотрено", - сказал министр. По действующему бюджетному правилу объем нефтегазовых доходов, который идет на расходы казны, рассчитывается исходя из цены российской нефти в 60 долларов за баррель и прогнозного курса рубля. Если реально доходы оказались выше, "излишек" идет в Фонд национального благосостояния (ФНБ), если же ниже, то наоборот, за счет средств этого фонда финансируются расходы бюджета. Силуанов в апреле высказывался за настройку бюджетного правила. По его словам, цена отсечения по нефти в 60 долларов уже не отвечает вызовам времени – есть риски снижения экспортных доходов России из-за торговых войн, и расходы надо приводить в соответствие с реалиями. А объем ФНБ надо нарастить так, чтобы хватало на три года бесперебойного финансирования расходов "при стрессовом развитии ситуации на нефтяном рынке", считает министр.

https://1prime.ru/20250423/siluanov-856956316.html

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антон силуанов, фнб, нефть, россия, минфин рф