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Суд в Приморье рассмотрит новый иск Генпрокуратуры к Niko Group - 06.05.2025, ПРАЙМ
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Суд в Приморье рассмотрит новый иск Генпрокуратуры к Niko Group
Суд в Приморье рассмотрит новый иск Генпрокуратуры к Niko Group - 06.05.2025, ПРАЙМ
Суд в Приморье рассмотрит новый иск Генпрокуратуры к Niko Group
Арбитражный суд Приморья принял к производству и назначил на 3 июня начало рассмотрения нового иска Генпрокуратуры РФ к ряду ответчиков в Приморье, в числе... | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T03:08+0300
2025-05-06T03:08+0300
бизнес
россия
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владивосток
приморье
минобороны рф
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ВЛАДИВОСТОК, 6 мая – ПРАЙМ. Арбитражный суд Приморья принял к производству и назначил на 3 июня начало рассмотрения нового иска Генпрокуратуры РФ к ряду ответчиков в Приморье, в числе которых – поставщик нефтепродуктов "Нико-Ойл ДВ" (Niko Group), следует из базы данных суда. Иск был подан 30 апреля к ООО "Нико-Ойл ДВ", ФГКУ "1976 Отделение морской инженерной службы" Минобороны РФ, министерству земельных и имущественных отношений Приморского края и ООО "Производственно-коммерческая фирма "Сват Ко". В числе третьих лиц заявлены Минобороны РФ, войсковая часть 62665", Управление Росреестра по Приморскому краю. Текст иска еще не опубликован. "Принять к производству заявление (исковое заявление). Назначить предварительное судебное заседание. Принять к производству в общем порядке", - сообщается на сайте суда. Указано, что заседание назначено на 3 июня. Также в материалах дела говорится, что подано ходатайство об обеспечении иска. Сейчас в арбитраже рассматривается иск ГП к ООО "Нико-Ойл ДВ", ООО "Нико Инвест", ряду компаний и краевых структур в Приморье. Надзорное ведомство пытается вернуть проданные и сданные в аренду в разные годы участки и здания из перечня объектов высвобождаемого военного имущества во Владивостоке на улицах Бархатная и Катерная – в бухте Улисс, рядом с расположением флотилии Тихоокеанского флота. Также ГП просит взыскать с "Нико-Ойл ДВ" в пользу РФ ущерба в размере почти 464 миллионов рублей. Niko Group занимается покупкой нефтепродуктов с нефтеперерабатывающих заводов, их перевалкой и хранением, доставкой по Дальнему Востоку, а также в акватории Восточной и Юго-Восточной Азии. Генпрокуратура РФ 23 апреля подала иск в интересах РФ в лице Минобороны к 32 ответчикам о возвращении в собственность РФ объектов недвижимости из перечня высвобождаемого военного имущества Минобороны в бухте Улисс. В числе ответчиков - местные компании и ИП во Владивостоке, власти города, министерство земельных и имущественных отношений Приморья, Минфин РФ, Росимущество и московское ОАО "Федеральный Центр Логистики", которое занимается управлением недвижимостью. Суд назначил предварительное судебное заседание на 23 мая и арестовал более 60 участков и зданий, указанных в иске. В бухте Улисс, рядом с расположением флотилии Тихоокеанского флота, находится крупная частная катерная стоянка. Власти Владивостока в марте сообщали, что нужно до 1 мая вывезти маломерные суда с побережья бухты Улисс "в связи с использованием Тихоокеанским флотом акватории, побережья бухты Улисс и необходимости обеспечения безопасности навигации военных кораблей".
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
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Бизнес, РОССИЯ, РФ, Владивосток, Приморье, Минобороны РФ, Минфин РФ, Минфин
03:08 06.05.2025
 
Суд в Приморье рассмотрит новый иск Генпрокуратуры к Niko Group

Арбитраж Приморья принял к производству новый иск Генпрокуратуры к Niko Group

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ВЛАДИВОСТОК, 6 мая – ПРАЙМ. Арбитражный суд Приморья принял к производству и назначил на 3 июня начало рассмотрения нового иска Генпрокуратуры РФ к ряду ответчиков в Приморье, в числе которых – поставщик нефтепродуктов "Нико-Ойл ДВ" (Niko Group), следует из базы данных суда.
Иск был подан 30 апреля к ООО "Нико-Ойл ДВ", ФГКУ "1976 Отделение морской инженерной службы" Минобороны РФ, министерству земельных и имущественных отношений Приморского края и ООО "Производственно-коммерческая фирма "Сват Ко". В числе третьих лиц заявлены Минобороны РФ, войсковая часть 62665", Управление Росреестра по Приморскому краю. Текст иска еще не опубликован.
"Принять к производству заявление (исковое заявление). Назначить предварительное судебное заседание. Принять к производству в общем порядке", - сообщается на сайте суда. Указано, что заседание назначено на 3 июня.
Также в материалах дела говорится, что подано ходатайство об обеспечении иска.
Сейчас в арбитраже рассматривается иск ГП к ООО "Нико-Ойл ДВ", ООО "Нико Инвест", ряду компаний и краевых структур в Приморье. Надзорное ведомство пытается вернуть проданные и сданные в аренду в разные годы участки и здания из перечня объектов высвобождаемого военного имущества во Владивостоке на улицах Бархатная и Катерная – в бухте Улисс, рядом с расположением флотилии Тихоокеанского флота. Также ГП просит взыскать с "Нико-Ойл ДВ" в пользу РФ ущерба в размере почти 464 миллионов рублей.
Niko Group занимается покупкой нефтепродуктов с нефтеперерабатывающих заводов, их перевалкой и хранением, доставкой по Дальнему Востоку, а также в акватории Восточной и Юго-Восточной Азии.
Генпрокуратура РФ 23 апреля подала иск в интересах РФ в лице Минобороны к 32 ответчикам о возвращении в собственность РФ объектов недвижимости из перечня высвобождаемого военного имущества Минобороны в бухте Улисс. В числе ответчиков - местные компании и ИП во Владивостоке, власти города, министерство земельных и имущественных отношений Приморья, Минфин РФ, Росимущество и московское ОАО "Федеральный Центр Логистики", которое занимается управлением недвижимостью. Суд назначил предварительное судебное заседание на 23 мая и арестовал более 60 участков и зданий, указанных в иске.
В бухте Улисс, рядом с расположением флотилии Тихоокеанского флота, находится крупная частная катерная стоянка. Власти Владивостока в марте сообщали, что нужно до 1 мая вывезти маломерные суда с побережья бухты Улисс "в связи с использованием Тихоокеанским флотом акватории, побережья бухты Улисс и необходимости обеспечения безопасности навигации военных кораблей".
 
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