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Все виды топлива подешевели на Петербургской бирже во вторник
Все виды топлива подешевели на Петербургской бирже во вторник - 06.05.2025, ПРАЙМ
Все виды топлива подешевели на Петербургской бирже во вторник
Стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 на Петербургской бирже во вторник снизилась по территориальному индексу Европейской части России на 1,05% и 0,94%... | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T14:06+0300
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 на Петербургской бирже во вторник снизилась по территориальному индексу Европейской части России на 1,05% и 0,94% соответственно, все остальные виды топлива также подешевели, следует из материалов торгов. Теперь тонна бензина Аи-92 стоит теперь 56 174 рубля, Аи-95 - 61 364 рубля. Цена на летнее дизельное топливо по итогам торговой сессии снизилась на 0,68% - до 60 184 рублей за тонну. Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГов) упала на 5,93%, до 17 987 рублей за тонну, мазута - на 4,34%, до 17 365 рублей. Авиакеросин подешевел на 1,06% - до 71 203 рублей за тонну. Правительство РФ ранее продлило по 31 августа разрешение на экспорт бензина для компаний, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с меньшей производственной мощностью) запрет сохраняется. Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в РФ с 1 марта по 31 августа прошлого года, однако 20 мая он был приостановлен, а осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.
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рынки, рф, москва, еаэс, аи-92, аи-95
Энергетика, Рынки, РФ, МОСКВА, ЕАЭС, Аи-92, Аи-95
Все виды топлива подешевели на Петербургской бирже во вторник
Стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 снизилась на 1,05% и 0,94% соответственно
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 на Петербургской бирже во вторник снизилась по территориальному индексу Европейской части России на 1,05% и 0,94% соответственно, все остальные виды топлива также подешевели, следует из материалов торгов.
Теперь тонна бензина Аи-92 стоит теперь 56 174 рубля, Аи-95 - 61 364 рубля.
Цена на летнее дизельное топливо по итогам торговой сессии снизилась на 0,68% - до 60 184 рублей за тонну.
Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГов) упала на 5,93%, до 17 987 рублей за тонну, мазута - на 4,34%, до 17 365 рублей. Авиакеросин подешевел на 1,06% - до 71 203 рублей за тонну.
Правительство РФ ранее продлило по 31 августа разрешение на экспорт бензина для компаний, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с меньшей производственной мощностью) запрет сохраняется.
Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в РФ с 1 марта по 31 августа прошлого года, однако 20 мая он был приостановлен, а осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.
Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже вернулась к снижению