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Постпредство РФ назвало саморазрушительным отказ ЕС от российского топлива

Постпредство РФ назвало саморазрушительным отказ ЕС от российского топлива - 06.05.2025, ПРАЙМ

Постпредство РФ назвало саморазрушительным отказ ЕС от российского топлива

Отказ ЕС от энергоресурсов из России –саморазрушительный курс на отказ от надежных поставок по доступным ценам, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении... | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T20:37+0300

2025-05-06T20:37+0300

2025-05-06T20:39+0300

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БРЮССЕЛЬ, 6 мая – ПРАЙМ. Отказ ЕС от энергоресурсов из России –саморазрушительный курс на отказ от надежных поставок по доступным ценам, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении постпредства России при Евросоюзе. Ранее во вторник Еврокомиссия представила свою дорожную карту по полному отказу от российских энергоресурсов, включая СПГ и атомное топливо. Этот план еще предстоит вынести на одобрение стран сообщества. "Разрекламированная Еврокомиссией и представленная в нарушение анонсированных ею ранее сроков только 6 мая этого года "Дорожная карта" с целью прекращения импорта энергоресурсов из России идет в русле взятого ЕС в 2022 году саморазрушительного курса на полный отказ от надежных, стабильных поставок российских энергоносителей по доступным ценам", - указывается в документе. В постпредстве отметили, что деструктивные последствия этой политики для Европы налицо – затяжная стагнация экономики, деиндустриализация, падение благосостояния населения. "Предложенные Брюсселем очередные антирыночные меры, продиктованные исключительно политическими мотивами, нанесут экономике Евросоюза еще больший ущерб", - подчеркнули в российском представительстве. Также отмечается, что европейский бизнес, в отличие от Еврокомиссии, заинтересован в продолжении закупок российских энергоресурсов."В отличие от бюрократии в Брюсселе, европейский бизнес экономически заинтересован в продолжении закупок российских энергоресурсов. Показательно, что, несмотря на введенные Евросоюзом санкционные и иные ограничения, доля России в общеесовском импорте природного газа в 2024 году составила около 19%, при этом соответствующие поставки из нашей страны выросли по сравнению с 2023 годом", - указывается в документе.Также отмечается, что пять государств-членов ЕС получают ядерное топливо из России для своих АЭС, работающих по российской технологии.Отказ Евросоюза от топлива из РФ расходится с интересами стран сообщества, рано судить о его поддержке и реализации, подчеркивает постпредство."В целом становится все более очевидным, что идеологизированные установки Еврокомиссии расходятся с реальными интересами государств ЕС в сфере энергетики. В этом контексте пока преждевременно судить о том, получит ли ее новая инициатива необходимую поддержку среди еэсовских стран и, если получит, то как будет исполняться", - указывается в документе.В постпредстве также подчеркнули, что "Россия, в свою очередь, как и прежде, готова к развитию взаимовыгодного энергетического сотрудничества с Европой".Ранее бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном для главы ЕК, констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.

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