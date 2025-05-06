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В ЕК объяснили, как мир на Украине повлияет на план по энергоресурсам РФ
В ЕК объяснили, как мир на Украине повлияет на план по энергоресурсам РФ - 06.05.2025, ПРАЙМ
В ЕК объяснили, как мир на Украине повлияет на план по энергоресурсам РФ
Еврокомиссия утверждает, что не откажется от планов прекратить импорт энергоносителей из РФ даже в случае достижения мира на Украине, сообщил на... | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T17:23+0300
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БРЮССЕЛЬ, 6 мая – ПРАЙМ. Еврокомиссия утверждает, что не откажется от планов прекратить импорт энергоносителей из РФ даже в случае достижения мира на Украине, сообщил на пресс-конференции еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен. "Мы делаем это независимо от переговоров", - сказал он и признал, что Еврокомиссия спешит принять подобное решение, пока конфликт еще продолжается. "Но даже если завтра будет мир, то было бы неразумно с нашей стороны вновь вернуться к зависимости от российского топлива", - уверен еврокомиссар. Ранее бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном для главы ЕК, констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
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нефть, рф, брюссель, украина, марио драги, ес, ецб, ек
Энергетика, Нефть, РФ, Брюссель, УКРАИНА, Марио Драги, ЕС, ЕЦБ, ЕК
В ЕК объяснили, как мир на Украине повлияет на план по энергоресурсам РФ
Йоргенсен: ЕК реализует отказ от энергоресурсов России даже в случае мира на Украине
БРЮССЕЛЬ, 6 мая – ПРАЙМ. Еврокомиссия утверждает, что не откажется от планов прекратить импорт энергоносителей из РФ даже в случае достижения мира на Украине, сообщил на пресс-конференции еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен.
"Мы делаем это независимо от переговоров", - сказал он и признал, что Еврокомиссия спешит принять подобное решение, пока конфликт еще продолжается.
"Но даже если завтра будет мир, то было бы неразумно с нашей стороны вновь вернуться к зависимости от российского топлива", - уверен еврокомиссар.
Ранее бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном для главы ЕК, констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
ЕК опубликовала план по полному отказу от российских энергоносителей