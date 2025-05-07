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Туроператоры не получали запросов на досрочное прекращение отдыха в Индии

Туроператоры не получали запросов на досрочное прекращение отдыха в Индии - 07.05.2025, ПРАЙМ

Туроператоры не получали запросов на досрочное прекращение отдыха в Индии

Российские туроператоры не получали запросов на досрочное прекращение отдыха в Индии, организованных туристов из России в стране немного, сообщили журналистам в | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T10:23+0300

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Российские туроператоры не получали запросов на досрочное прекращение отдыха в Индии, организованных туристов из России в стране немного, сообщили журналистам в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР). Пакистан временно закрыл свое воздушное пространство на 48 часов, сообщил ранее пакистанский телеканал Samaa TV. "По имеющейся на данный момент информации, туроператоры не получали запросов на досрочное прекращение отдыха в Индии. Хотя организованных туристов в Индии немного, так как чартерных программ из России в эту страну нет. В основном российские путешественники бронируют в Индию индивидуальные туры или летят самостоятельно", - сообщили в ассоциации. Там отметили, что рейсы, следовавшие через Пакистан, будут перенаправляться в облёт через Китай. "Возможно увеличение полетного времени на 1-2 часа в зависимости от пункта назначения", - указали в сообщении. Ранее минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме нанесло удар по террористической инфраструктуре на территории Пакистана. В ведомстве отметили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь, власти Пакистана заявляют, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее трех человек. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом.

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туризм, россия, индия, пакистан, атор