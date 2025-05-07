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АТОР предупредила о последствиях массовых задержек авиарейсов

АТОР предупредила о последствиях массовых задержек авиарейсов - 07.05.2025, ПРАЙМ

АТОР предупредила о последствиях массовых задержек авиарейсов

Массовые отмены и задержки рейсов в городах России повлияли на планы не менее 60 тысяч пассажиров, они могут спровоцировать следующие по принципу домино,... | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T15:26+0300

2025-05-07T15:26+0300

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Массовые отмены и задержки рейсов в городах России повлияли на планы не менее 60 тысяч пассажиров, они могут спровоцировать следующие по принципу домино, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). Там рекомендовали пассажирам проверять свои рейсы, даже если их накладки в расписании пока не коснулись. Ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов вводились в ряде аэропортов РФ, в частности, 6 и 7 мая. Это коснулось, например, аэропортов "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово", "Жуковский", аэропортов Сочи, Казани и авиагаваней в ряде других регионов. Росавиация утром в среду сообщила, что авиакомпании принимают меры для стабилизации расписания. В АТОР подсчитали, что в совокупности массовые задержки повлияли на вылеты как минимум 350 рейсов и на планы не менее 60 тысяч пассажиров. К ним относятся и туристы, летящие популярными стыковочными маршрутами через Стамбул и Дубай. "Из-за особенностей планирования расписания у авиакомпаний этими задержками и отменами дело не кончится: самолеты, которые вовремя не прибыли в пункт назначения, опоздают и на другие рейсы. И это могут быть и совсем другие направления", - сообщили в ассоциации. "Таким образом, нет шансов, что сбой в работе гражданской авиации просто закончится тем, что все улетевшие на запасные аэродромы борты вернутся "в родную гавань". Эта задержка спровоцирует следующие задержки "по принципу домино". К этому нужно быть готовыми и проверять свои вылеты, даже если их, на первый взгляд, сбои в расписании пока не коснулись", - предупредили в АТОР.

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бизнес, рф, сочи, атор, аэропорт шереметьево, аэропорт внуково, москва