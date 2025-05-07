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АТОР разъяснила туристам правила возврата билетов в связи отменами рейсов - 07.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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АТОР разъяснила туристам правила возврата билетов в связи отменами рейсов
АТОР разъяснила туристам правила возврата билетов в связи отменами рейсов - 07.05.2025, ПРАЙМ
АТОР разъяснила туристам правила возврата билетов в связи отменами рейсов
Туристы, чьи рейсы были перенесены или отменены, могут вернуть деньги за билеты, но за исключением фактически понесенных расходов, сообщила журналистам... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T16:56+0300
2025-05-07T16:56+0300
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Туристы, чьи рейсы были перенесены или отменены, могут вернуть деньги за билеты, но за исключением фактически понесенных расходов, сообщила журналистам руководитель правовой службы Ассоциации туроператоров России (АТОР) Надежда Ефремова. Ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов вводились в ряде аэропортов РФ, в частности, 6 и 7 мая. Это коснулось, например, аэропортов "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово", "Жуковский", аэропортов Сочи, Казани и авиагаваней в ряде других регионов. Росавиация утром в среду сообщила, что авиакомпании принимают меры для стабилизации расписания. "Задержки и переносы рейсов 6-7 мая возникли по обстоятельствам, на которые не могли повлиять ни авиакомпании, ни тем более туроператоры. Согласно воздушному кодексу РФ, при задержке рейса пассажир имеет право на получение компенсации от авиакомпании (штраф за каждый час ожидания), за исключением случаев и обстоятельств, находящихся вне компетенции перевозчика", - сообщила Ефремова. "Соответственно, если турист примет решение расторгнуть договор о реализации турпродукта, то туроператор в соответствии с законом "О защите прав потребителей" сможет вернуть туристу денежные средства, за исключением фактически понесенных расходов", - добавила она. Эксперт уточнила, что туристам, которые приобрели "пакетные туры", продлить отдых из-за позднего прилета на курорт за счет туроператора не получится по той же причине. "Тем более, что в туре каждому туристу заранее забронирован номер на определенный период, выписан обратный авиабилет", - пояснила она. Ефремова напомнила, что независимо от того, как приобретался авиабилет – самостоятельно туристом или в составе турпродукта – билет является договором, заключенным между пассажиром и перевозчиком. На каждого пассажира распространяются права, утвержденные Федеральными авиационными правилами, уточнила она. "В случае задержки рейса, отмены рейса из-за неблагоприятных метеорологических условий, по техническим и другим причинам, изменения маршрута перевозки, пассажиры могут рассчитывать на бесплатные воду (задержка более двух часов), горячее питание (задержка более двух часов), место в гостинице (при задержке рейса более шести часов ночью и восьми часов днем) и предоставление иных услуг, указанных в ФАП", - заключила эксперт.
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бизнес, туризм, рф, москва, сочи, атор, аэропорт шереметьево, аэропорт внуково
Экономика, Бизнес, Туризм, РФ, МОСКВА, СОЧИ, АТОР, аэропорт Шереметьево, аэропорт Внуково
16:56 07.05.2025
 
АТОР разъяснила туристам правила возврата билетов в связи отменами рейсов

АТОР: туристы, чьи авиарейсы перенесены или отменены, могут вернуть деньги за билеты

© РИА Новости . Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкМеждународный терминал аэропорта "Внуково"
Международный терминал аэропорта Внуково - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Туристы, чьи рейсы были перенесены или отменены, могут вернуть деньги за билеты, но за исключением фактически понесенных расходов, сообщила журналистам руководитель правовой службы Ассоциации туроператоров России (АТОР) Надежда Ефремова.
Ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов вводились в ряде аэропортов РФ, в частности, 6 и 7 мая. Это коснулось, например, аэропортов "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово", "Жуковский", аэропортов Сочи, Казани и авиагаваней в ряде других регионов. Росавиация утром в среду сообщила, что авиакомпании принимают меры для стабилизации расписания.
"Задержки и переносы рейсов 6-7 мая возникли по обстоятельствам, на которые не могли повлиять ни авиакомпании, ни тем более туроператоры. Согласно воздушному кодексу РФ, при задержке рейса пассажир имеет право на получение компенсации от авиакомпании (штраф за каждый час ожидания), за исключением случаев и обстоятельств, находящихся вне компетенции перевозчика", - сообщила Ефремова.
"Соответственно, если турист примет решение расторгнуть договор о реализации турпродукта, то туроператор в соответствии с законом "О защите прав потребителей" сможет вернуть туристу денежные средства, за исключением фактически понесенных расходов", - добавила она.
Эксперт уточнила, что туристам, которые приобрели "пакетные туры", продлить отдых из-за позднего прилета на курорт за счет туроператора не получится по той же причине. "Тем более, что в туре каждому туристу заранее забронирован номер на определенный период, выписан обратный авиабилет", - пояснила она.
Ефремова напомнила, что независимо от того, как приобретался авиабилет – самостоятельно туристом или в составе турпродукта – билет является договором, заключенным между пассажиром и перевозчиком. На каждого пассажира распространяются права, утвержденные Федеральными авиационными правилами, уточнила она.
"В случае задержки рейса, отмены рейса из-за неблагоприятных метеорологических условий, по техническим и другим причинам, изменения маршрута перевозки, пассажиры могут рассчитывать на бесплатные воду (задержка более двух часов), горячее питание (задержка более двух часов), место в гостинице (при задержке рейса более шести часов ночью и восьми часов днем) и предоставление иных услуг, указанных в ФАП", - заключила эксперт.
%Boeing 737 - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
АТОР предупредила о последствиях массовых задержек авиарейсов
15:26
 
ЭкономикаБизнесТуризмРФМОСКВАСОЧИАТОРаэропорт Шереметьевоаэропорт Внуково
 
 
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