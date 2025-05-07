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"Уральские авиалинии" открыли возможность изменить дату вылета - 07.05.2025, ПРАЙМ
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"Уральские авиалинии" открыли возможность изменить дату вылета
"Уральские авиалинии" открыли возможность изменить дату вылета - 07.05.2025, ПРАЙМ
"Уральские авиалинии" открыли возможность изменить дату вылета
Авиакомпания "Уральские авиалинии" в связи с ограничениями в ряде аэропортов РФ открывают для пассажиров рейсов, назначенных на ближайшие дни, возможность... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T10:15+0300
2025-05-07T10:15+0300
екатеринбург
уральские авиалинии
росавиация
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая – ПРАЙМ. Авиакомпания "Уральские авиалинии" в связи с ограничениями в ряде аэропортов РФ открывают для пассажиров рейсов, назначенных на ближайшие дни, возможность изменить дату вылета или оформить вынужденный возврат, сообщает пресс-служба перевозчика. Росавиация ранее информировала о введении временных ограничений на полеты в аэропортах Москвы, Казани, Сочи, Нижнего Новгорода. "В связи с экстраординарной ситуацией мы открываем для пассажиров таких рейсов возможность изменить дату вылета или оформить вынужденный возврат", - говорится в сообщении. Ранее компания сообщила, что почти 8,5 тысяч пассажиров авиакомпании ожидают вылета как в Москву, так и из неё в различных городах России и за рубежом. В настоящее время отменены 18 рейсов, на "запасных" аэродромах сейчас находятся девять самолётов, задержано около 40 рейсов.
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екатеринбург, уральские авиалинии, росавиация
ЕКАТЕРИНБУРГ, Уральские авиалинии, Росавиация
10:15 07.05.2025
 
"Уральские авиалинии" открыли возможность изменить дату вылета

"Уральские авиалинии" откроют для пассажиров возможность изменить дату вылета

© Фото : Уральские авиалинии%Самолет компании Уральские авиалинии
%Самолет компании Уральские авиалинии - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
© Фото : Уральские авиалинии
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая – ПРАЙМ. Авиакомпания "Уральские авиалинии" в связи с ограничениями в ряде аэропортов РФ открывают для пассажиров рейсов, назначенных на ближайшие дни, возможность изменить дату вылета или оформить вынужденный возврат, сообщает пресс-служба перевозчика.
Росавиация ранее информировала о введении временных ограничений на полеты в аэропортах Москвы, Казани, Сочи, Нижнего Новгорода.
"В связи с экстраординарной ситуацией мы открываем для пассажиров таких рейсов возможность изменить дату вылета или оформить вынужденный возврат", - говорится в сообщении.
Ранее компания сообщила, что почти 8,5 тысяч пассажиров авиакомпании ожидают вылета как в Москву, так и из неё в различных городах России и за рубежом. В настоящее время отменены 18 рейсов, на "запасных" аэродромах сейчас находятся девять самолётов, задержано около 40 рейсов.
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ЕКАТЕРИНБУРГУральские авиалинииРосавиация
 
 
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