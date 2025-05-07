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Эксперты рассказали о снижении средней стоимости нового авто в России - 07.05.2025, ПРАЙМ
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Эксперты рассказали о снижении средней стоимости нового авто в России
Эксперты рассказали о снижении средней стоимости нового авто в России - 07.05.2025, ПРАЙМ
Эксперты рассказали о снижении средней стоимости нового авто в России
После изучения объявлений, размещенных на Авто.ру в апреле этого года, эксперты Авто.ру Оценка зафиксировали снижение средней стоимости нового автомобиля по... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T08:00+0300
2025-05-07T08:00+0300
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авто
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. После изучения объявлений, размещенных на Авто.ру в апреле этого года, эксперты Авто.ру Оценка зафиксировали снижение средней стоимости нового автомобиля по сравнению с мартовскими значениями. В то же время средняя цена модели, поставляемой по параллельному импорту, поднялась до 9,16 миллиона рублей.По итогам апреля 2025 года, средняя стоимость нового автомобиля на Авто.ру снизилась относительно предыдущего месяца. Средняя цена машины китайской марки составила 3,7 миллиона рублей, а отечественной – 1,58 миллиона рублей. Год к году рост средней стоимости составил 7% для китайских марок и 15% для российских. Средняя цена автомобиля, не представленного официально на российском рынке, в апреле увеличилась на 41 тысячу рублей и составила 9,16 миллиона рублей, что на 11% больше, чем год назад.В апреле столичный регион возглавил список территорий, где средняя стоимость нового автомобиля возросла месяц к месяцу, достигнув 5,3 миллиона рублей. Относительно мартовских значений изменение составило 2,6%. Следом идут Ярославская и Брянская области, где рост составил 1,5% – до 2,1 и 2,63 миллиона рублей соответственно.В противовес Москве, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области средняя стоимость по итогам апреля уменьшилась на 4% до 3,23 миллиона рублей. Однако самое значительное снижение средней цены нового автомобиля было зафиксировано в Ростовской области. По сравнению с мартом она снизилась на 12,7% до 2,26 миллиона рублей. Следом идут Республика Адыгея (-12%; 2,13 млн рублей) и Челябинская область (-10%; 2,65 млн рублей).По итогам апреля пятерку моделей, официально представленных на российском рынке, чья средняя стоимость снизилась относительно предыдущего месяца, составили: пара кроссоверов марки Livan – X6 Pro (-5,4%; 2,58 млн рублей) и X3 Pro (-4%; 1,82 млн рублей), Chery Tiggo 7 Pro Max (-2,4%; 2,96 млн рублей), обновлённый Chery Tiggo 4 (-2%; 2,41 млн рублей) и Exeed VX (-2%; 6,17 млн рублей).Наиболее подорожавшими в апреле моделями стали JAC JS6 (3,4%, 2,79 млн рублей), Hongqi H5 (3%; 4,76 млн рублей), а также внедорожник Tank 700, чья средняя стоимость возросла на три процента и составила 10,77 миллиона рублей.
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эксклюзив, авто
Эксклюзив, Авто
08:00 07.05.2025
 
Эксперты рассказали о снижении средней стоимости нового авто в России

Авто.ру Оценка: в апреле средняя стоимость нового автомобиля снизилась на 1%

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРабота мегамолла "ТрансТехСервис"в Казани
Работа мегамолла ТрансТехСервисв Казани - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. После изучения объявлений, размещенных на Авто.ру в апреле этого года, эксперты Авто.ру Оценка зафиксировали снижение средней стоимости нового автомобиля по сравнению с мартовскими значениями. В то же время средняя цена модели, поставляемой по параллельному импорту, поднялась до 9,16 миллиона рублей.
По итогам апреля 2025 года, средняя стоимость нового автомобиля на Авто.ру снизилась относительно предыдущего месяца. Средняя цена машины китайской марки составила 3,7 миллиона рублей, а отечественной – 1,58 миллиона рублей. Год к году рост средней стоимости составил 7% для китайских марок и 15% для российских. Средняя цена автомобиля, не представленного официально на российском рынке, в апреле увеличилась на 41 тысячу рублей и составила 9,16 миллиона рублей, что на 11% больше, чем год назад.
В апреле столичный регион возглавил список территорий, где средняя стоимость нового автомобиля возросла месяц к месяцу, достигнув 5,3 миллиона рублей. Относительно мартовских значений изменение составило 2,6%. Следом идут Ярославская и Брянская области, где рост составил 1,5% – до 2,1 и 2,63 миллиона рублей соответственно.
В противовес Москве, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области средняя стоимость по итогам апреля уменьшилась на 4% до 3,23 миллиона рублей. Однако самое значительное снижение средней цены нового автомобиля было зафиксировано в Ростовской области. По сравнению с мартом она снизилась на 12,7% до 2,26 миллиона рублей. Следом идут Республика Адыгея (-12%; 2,13 млн рублей) и Челябинская область (-10%; 2,65 млн рублей).
По итогам апреля пятерку моделей, официально представленных на российском рынке, чья средняя стоимость снизилась относительно предыдущего месяца, составили: пара кроссоверов марки Livan – X6 Pro (-5,4%; 2,58 млн рублей) и X3 Pro (-4%; 1,82 млн рублей), Chery Tiggo 7 Pro Max (-2,4%; 2,96 млн рублей), обновлённый Chery Tiggo 4 (-2%; 2,41 млн рублей) и Exeed VX (-2%; 6,17 млн рублей).
Наиболее подорожавшими в апреле моделями стали JAC JS6 (3,4%, 2,79 млн рублей), Hongqi H5 (3%; 4,76 млн рублей), а также внедорожник Tank 700, чья средняя стоимость возросла на три процента и составила 10,77 миллиона рублей.
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