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Kia Rio и Hyundai Solaris подешевели сильнее других автомобилей с пробегом

Kia Rio и Hyundai Solaris подешевели сильнее других автомобилей с пробегом - 07.05.2025, ПРАЙМ

Kia Rio и Hyundai Solaris подешевели сильнее других автомобилей с пробегом

Корейские Kia Rio и Hyundai Solaris в апреле 2025 года подешевели сильнее других популярных автомобилей с пробегом, на 11,1% и 11,2% год к году соответственно,... | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T08:49+0300

2025-05-07T08:49+0300

2025-05-07T08:49+0300

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МОСКВА, 7 мая – ПРАЙМ. Корейские Kia Rio и Hyundai Solaris в апреле 2025 года подешевели сильнее других популярных автомобилей с пробегом, на 11,1% и 11,2% год к году соответственно, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Авито Авто". "Среди десяти моделей, которыми больше всего интересовались пользователи платформы в апреле 2025 года, 7 стали дешевле. Средняя цена Hyundai Solaris снизилась на 11,2%, Kia Rio - на 11,1%", - говорится в сообщении. Уточняется, что средняя ценя на эти модели в апреле составила 950 тысяч рублей. Еще три модели за отчетный период потеряли более 5% от стоимости - Lada Kalina (-6,8%), Ford Focus (-5,9%) и Lada Granta (-5,3%). "Рост числа предложений на рынке автомобилей с пробегом частично отразился на динамике средних цен популярных моделей. Это делает текущий момент удачным для покупки, потому что продавцы стремятся реализовать авто как можно быстрее. Важно помнить, что каждая машина уникальна, поэтому ее цена зависит от множества факторов: пробег, состояние, комплектация, регион продажи и так далее", - отметил директор направления "Автомобили с пробегом" в "Авито" Андрей Ковалев.

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бизнес, авито, авто