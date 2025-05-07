https://1prime.ru/20250507/avtostat-857354429.html

Импорт новых автомобилей в Россию в апреле упал на 42%

Импорт новых автомобилей в Россию в апреле упал на 42% - 07.05.2025, ПРАЙМ

Импорт новых автомобилей в Россию в апреле упал на 42%

Импорт новых автомобилей на территорию России в апреле 2025 года снизился на 42% в годовом выражении и составил 33,8 тысячи штук, сообщило аналитическое... | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T11:51+0300

2025-05-07T11:51+0300

2025-05-07T11:51+0300

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МОСКВА, 7 мая – ПРАЙМ. Импорт новых автомобилей на территорию России в апреле 2025 года снизился на 42% в годовом выражении и составил 33,8 тысячи штук, сообщило аналитическое агентство "Автостат". "Динамика импорта автомобилей… Апрель 2025; новые автомобили 33,8 тысячи штук; -42% к аналогичному периоду прошлого года", - говорится в презентации агентства. Лидером среди новых импортируемых машин в сегменте марок стал китайский Geely, а среди моделей – кроссовер Geely Monjaro. При этом импорт автомобилей с пробегом за отчетный период вырос на 18% год к году и составил 37,2 тысячи единиц. Самой популярной маркой стала японская Toyota, а моделью – Honda Freed. Возглавил список стран по доле в импорте новых машин Китай (65%). На втором месте Киргизия (12%), а на третьем – Корея (9,5%). Более 1% набрали также Белоруссия (7,2%) и Казахстан (2,8%). В сегменте автомобилей с пробегом лидером по доле импорта стала Япония (48%), а на втором и третьем местах расположились Корея (24,5%) и Китай (11%). В пятерку лидеров также попали Грузия (7%) и Белоруссия (4,2%).

https://1prime.ru/20250503/avto-857239164.html

китай

корея

белоруссия

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бизнес, россия, китай, корея, белоруссия, geely, toyota, toyota camry, авто