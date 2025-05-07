https://1prime.ru/20250507/bayden-857346472.html
Депутат ГД предложил вызвать Байдена на допрос по делу о "Северных потоках"
Депутат ГД предложил вызвать Байдена на допрос по делу о "Северных потоках" - 07.05.2025, ПРАЙМ
Депутат ГД предложил вызвать Байдена на допрос по делу о "Северных потоках"
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в комментарии РИА Новости предложил вызвать экс-президента США Джо Байдена на допрос по делу о подрыве... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T08:59+0300
2025-05-07T08:59+0300
2025-05-07T08:59+0300
политика
газ
россия
сша
европа
джо байден
https://cdnn.1prime.ru/img/83392/24/833922467_0:141:3141:1908_1920x0_80_0_0_27e15e309896494a6627c8baf6b70d06.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в комментарии РИА Новости предложил вызвать экс-президента США Джо Байдена на допрос по делу о подрыве газопроводов "Северного потока". Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что сможет узнать, кто взорвал газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2", даже без проведения соответствующего расследования. При этом Трамп напомнил, что многие не верили ему, когда он отрицал якобы причастность России к инциденту. "В рамках расследования уголовного дела, уверен, что на допрос должен быть вызван Байден, так как всем понятно, кто санкционировал теракт на газопроводах, и он сможет рассказать много интересного. А еще лучше, если оформит явку с повинной. Уверен, что Байдену будет к лицу тюремная форма", - сказал Шеремет.
https://1prime.ru/20250506/gosduma-857309452.html
сша
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83392/24/833922467_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_a675e0f131dd24785c4572663d76f121.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, россия, сша, европа, джо байден
Политика, Газ, РОССИЯ, США, ЕВРОПА, Джо Байден
Депутат ГД предложил вызвать Байдена на допрос по делу о "Северных потоках"
Шеремет предложил вызвать Байдена на допрос по делу о подрыве "Северных потоков"
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в комментарии РИА Новости предложил вызвать экс-президента США Джо Байдена на допрос по делу о подрыве газопроводов "Северного потока".
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что сможет узнать, кто взорвал газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2", даже без проведения соответствующего расследования. При этом Трамп напомнил, что многие не верили ему, когда он отрицал якобы причастность России к инциденту.
"В рамках расследования уголовного дела, уверен, что на допрос должен быть вызван Байден, так как всем понятно, кто санкционировал теракт на газопроводах, и он сможет рассказать много интересного. А еще лучше, если оформит явку с повинной. Уверен, что Байдену будет к лицу тюремная форма", - сказал Шеремет.
В ГД посоветовали Трампу спросить у Байдена, кто взорвал "Северные потоки"