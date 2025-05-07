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Депутат ГД предложил вызвать Байдена на допрос по делу о "Северных потоках" - 07.05.2025, ПРАЙМ
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Депутат ГД предложил вызвать Байдена на допрос по делу о "Северных потоках"
Депутат ГД предложил вызвать Байдена на допрос по делу о "Северных потоках" - 07.05.2025, ПРАЙМ
Депутат ГД предложил вызвать Байдена на допрос по делу о "Северных потоках"
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в комментарии РИА Новости предложил вызвать экс-президента США Джо Байдена на допрос по делу о подрыве... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T08:59+0300
2025-05-07T08:59+0300
политика
газ
россия
сша
европа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в комментарии РИА Новости предложил вызвать экс-президента США Джо Байдена на допрос по делу о подрыве газопроводов "Северного потока". Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что сможет узнать, кто взорвал газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2", даже без проведения соответствующего расследования. При этом Трамп напомнил, что многие не верили ему, когда он отрицал якобы причастность России к инциденту. "В рамках расследования уголовного дела, уверен, что на допрос должен быть вызван Байден, так как всем понятно, кто санкционировал теракт на газопроводах, и он сможет рассказать много интересного. А еще лучше, если оформит явку с повинной. Уверен, что Байдену будет к лицу тюремная форма", - сказал Шеремет.
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газ, россия, сша, европа, джо байден
Политика, Газ, РОССИЯ, США, ЕВРОПА, Джо Байден
08:59 07.05.2025
 
Депутат ГД предложил вызвать Байдена на допрос по делу о "Северных потоках"

Шеремет предложил вызвать Байдена на допрос по делу о подрыве "Северных потоков"

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанк" Дж. Байден
 Дж. Байден - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в комментарии РИА Новости предложил вызвать экс-президента США Джо Байдена на допрос по делу о подрыве газопроводов "Северного потока".
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что сможет узнать, кто взорвал газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2", даже без проведения соответствующего расследования. При этом Трамп напомнил, что многие не верили ему, когда он отрицал якобы причастность России к инциденту.
"В рамках расследования уголовного дела, уверен, что на допрос должен быть вызван Байден, так как всем понятно, кто санкционировал теракт на газопроводах, и он сможет рассказать много интересного. А еще лучше, если оформит явку с повинной. Уверен, что Байдену будет к лицу тюремная форма", - сказал Шеремет.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2025
В ГД посоветовали Трампу спросить у Байдена, кто взорвал "Северные потоки"
Вчера, 12:11
 
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