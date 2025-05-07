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Депутат ГД предложил вызвать Байдена на допрос по делу о "Северных потоках"

Депутат ГД предложил вызвать Байдена на допрос по делу о "Северных потоках" - 07.05.2025, ПРАЙМ

Депутат ГД предложил вызвать Байдена на допрос по делу о "Северных потоках"

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в комментарии РИА Новости предложил вызвать экс-президента США Джо Байдена на допрос по делу о подрыве... | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T08:59+0300

2025-05-07T08:59+0300

2025-05-07T08:59+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в комментарии РИА Новости предложил вызвать экс-президента США Джо Байдена на допрос по делу о подрыве газопроводов "Северного потока". Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что сможет узнать, кто взорвал газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2", даже без проведения соответствующего расследования. При этом Трамп напомнил, что многие не верили ему, когда он отрицал якобы причастность России к инциденту. "В рамках расследования уголовного дела, уверен, что на допрос должен быть вызван Байден, так как всем понятно, кто санкционировал теракт на газопроводах, и он сможет рассказать много интересного. А еще лучше, если оформит явку с повинной. Уверен, что Байдену будет к лицу тюремная форма", - сказал Шеремет.

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газ, россия, сша, европа, джо байден