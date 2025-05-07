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ЕС рассматривает возможность введения санкций против "дочки" "Лукойла"
ЕС рассматривает возможность введения санкций против "дочки" "Лукойла" - 07.05.2025, ПРАЙМ
ЕС рассматривает возможность введения санкций против "дочки" "Лукойла"
ЕС рассматривает возможность введения санкций против "дочки" "Лукойла" Litasco Middle East, страховой компании ВСК и "Сургутнефтгаза", передает агентство... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T15:08+0300
2025-05-07T15:08+0300
2025-05-07T15:22+0300
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. ЕС рассматривает возможность введения санкций против "дочки" "Лукойла" Litasco Middle East, страховой компании ВСК и "Сургутнефтгаза", передает агентство Блумберг со ссылкой на документы. "ЕС рассматривает возможность введения санкций против Litasco Middle East", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что потенциальный новый санкционный список Евросоюза также включает ВСК и "Сургутнефтгаз".
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финансы, запад, владимир путин, ес, вск, лукойл
Экономика, Финансы, ЗАПАД, Владимир Путин, ЕС, ВСК, Лукойл
ЕС рассматривает возможность введения санкций против "дочки" "Лукойла"
Bloomberg: ЕС изучает возможность введения санкций против Litasco Middle East
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. ЕС рассматривает возможность введения санкций против "дочки" "Лукойла" Litasco Middle East, страховой компании ВСК и "Сургутнефтгаза", передает агентство Блумберг со ссылкой на документы.
"ЕС рассматривает возможность введения санкций против Litasco Middle East", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что потенциальный новый санкционный список Евросоюза также включает ВСК и "Сургутнефтгаз".
ЕК представит странам ЕС предложения по 17-му пакету санкций против России