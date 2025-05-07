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Минфин оценил выплаты нефтяникам по топливному демпферу в апреле

Минфин оценил выплаты нефтяникам по топливному демпферу в апреле - 07.05.2025, ПРАЙМ

Минфин оценил выплаты нефтяникам по топливному демпферу в апреле

Нефтяные компании в апреле получили выплаты из российского бюджета по механизму топливного демпфера в размере 62,7 миллиарда рублей по сравнению с 187,2... | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T12:08+0300

2025-05-07T12:08+0300

2025-05-07T12:20+0300

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Нефтяные компании в апреле получили выплаты из российского бюджета по механизму топливного демпфера в размере 62,7 миллиарда рублей по сравнению с 187,2 миллиарда в апреле прошлого года, свидетельствуют данные Минфина РФ.Последний раз месячные выплаты ниже 100 миллиардов рублей были в июне 2023 года. При этом в октябре того же года выплат компаниям не было совсем.Соответствующие выплаты за весь прошлый год составили 1,815 триллиона рублей, увеличившись по сравнению с 2023 годом на 14,3%. А с начала этого года бизнес получил суммарно 467,7 миллиарда рублей. В предшествовавшем месяце, марте, выплаты составили 100,3 миллиарда рублей.Демпфирующий механизм был создан для сдерживания внутренних цен на топливо. Если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники "делятся" с государством частью своей прибыли от внутренних продаж. Демпфер выплачивается только в том случае, если средняя оптовая цена топлива за месяц не выросла больше, чем внутрироссийская.Индикативная цена в 2025 году составляет 60 450 рублей за тонну для бензина и 57 200 рублей для дизтоплива. Власти также обсуждают увеличение разрешенного диапазона отклонения биржевых цен на топливо от индикативных, при которых бы демпфер не обнулялся.Изначально допустить большее отклонение от индикативной цены правительство просил глава "Роснефти" Игорь Сечин, о чем в апреле 2024 года писала газета "Коммерсант". Однако тогда Минфин не поддержал эту инициативу. Уже осенью к этой идее вернулся заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич: он предложил изменить пороговое отклонение от индикативных цен для бензина до 15% с 10%, для дизельного топлива - до 25% с 20%.

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россия, минфин, нефть