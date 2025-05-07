Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин оценил выплаты нефтяникам по топливному демпферу в апреле - 07.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250507/dempfer-857355604.html
Минфин оценил выплаты нефтяникам по топливному демпферу в апреле
Минфин оценил выплаты нефтяникам по топливному демпферу в апреле - 07.05.2025, ПРАЙМ
Минфин оценил выплаты нефтяникам по топливному демпферу в апреле
Нефтяные компании в апреле получили выплаты из российского бюджета по механизму топливного демпфера в размере 62,7 миллиарда рублей по сравнению с 187,2... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T12:08+0300
2025-05-07T12:20+0300
экономика
россия
минфин
нефть
https://cdnn.1prime.ru/img/82122/90/821229027_0:1:468:264_1920x0_80_0_0_54cf161373146a523dfabeb05116ff91.jpg
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Нефтяные компании в апреле получили выплаты из российского бюджета по механизму топливного демпфера в размере 62,7 миллиарда рублей по сравнению с 187,2 миллиарда в апреле прошлого года, свидетельствуют данные Минфина РФ.Последний раз месячные выплаты ниже 100 миллиардов рублей были в июне 2023 года. При этом в октябре того же года выплат компаниям не было совсем.Соответствующие выплаты за весь прошлый год составили 1,815 триллиона рублей, увеличившись по сравнению с 2023 годом на 14,3%. А с начала этого года бизнес получил суммарно 467,7 миллиарда рублей. В предшествовавшем месяце, марте, выплаты составили 100,3 миллиарда рублей.Демпфирующий механизм был создан для сдерживания внутренних цен на топливо. Если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники "делятся" с государством частью своей прибыли от внутренних продаж. Демпфер выплачивается только в том случае, если средняя оптовая цена топлива за месяц не выросла больше, чем внутрироссийская.Индикативная цена в 2025 году составляет 60 450 рублей за тонну для бензина и 57 200 рублей для дизтоплива. Власти также обсуждают увеличение разрешенного диапазона отклонения биржевых цен на топливо от индикативных, при которых бы демпфер не обнулялся.Изначально допустить большее отклонение от индикативной цены правительство просил глава "Роснефти" Игорь Сечин, о чем в апреле 2024 года писала газета "Коммерсант". Однако тогда Минфин не поддержал эту инициативу. Уже осенью к этой идее вернулся заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич: он предложил изменить пороговое отклонение от индикативных цен для бензина до 15% с 10%, для дизельного топлива - до 25% с 20%.
https://1prime.ru/20250324/minfin-856052500.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82122/90/821229027_58:0:410:264_1920x0_80_0_0_12ce05bf7121b95ebc718abf08ab2e6d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, минфин, нефть
Экономика, РОССИЯ, Минфин, Нефть
12:08 07.05.2025 (обновлено: 12:20 07.05.2025)
 
Минфин оценил выплаты нефтяникам по топливному демпферу в апреле

Нефтяники в апреле получили 62,7 млрд руб из бюджета РФ по топливному демпферу

© РИА Новости#Добыча нефти
#Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Нефтяные компании в апреле получили выплаты из российского бюджета по механизму топливного демпфера в размере 62,7 миллиарда рублей по сравнению с 187,2 миллиарда в апреле прошлого года, свидетельствуют данные Минфина РФ.
Последний раз месячные выплаты ниже 100 миллиардов рублей были в июне 2023 года. При этом в октябре того же года выплат компаниям не было совсем.
Соответствующие выплаты за весь прошлый год составили 1,815 триллиона рублей, увеличившись по сравнению с 2023 годом на 14,3%. А с начала этого года бизнес получил суммарно 467,7 миллиарда рублей. В предшествовавшем месяце, марте, выплаты составили 100,3 миллиарда рублей.
Демпфирующий механизм был создан для сдерживания внутренних цен на топливо. Если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники "делятся" с государством частью своей прибыли от внутренних продаж. Демпфер выплачивается только в том случае, если средняя оптовая цена топлива за месяц не выросла больше, чем внутрироссийская.
Индикативная цена в 2025 году составляет 60 450 рублей за тонну для бензина и 57 200 рублей для дизтоплива. Власти также обсуждают увеличение разрешенного диапазона отклонения биржевых цен на топливо от индикативных, при которых бы демпфер не обнулялся.
Изначально допустить большее отклонение от индикативной цены правительство просил глава "Роснефти" Игорь Сечин, о чем в апреле 2024 года писала газета "Коммерсант". Однако тогда Минфин не поддержал эту инициативу. Уже осенью к этой идее вернулся заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич: он предложил изменить пороговое отклонение от индикативных цен для бензина до 15% с 10%, для дизельного топлива - до 25% с 20%.
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
Минфин и нефтяники изучат расширение оптовых цен на топливо для демпфера
24 марта, 14:03
 
ЭкономикаРОССИЯМинфинНефть
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала