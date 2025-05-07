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Конфликт между Индией и Пакистаном несет риски для российской нефти - 07.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Конфликт между Индией и Пакистаном несет риски для российской нефти
Конфликт между Индией и Пакистаном несет риски для российской нефти - 07.05.2025, ПРАЙМ
Конфликт между Индией и Пакистаном несет риски для российской нефти
Конфликт между Индией и Пакистаном несет риски для российской нефти, но серьезной проблемой для России это не станет, считают опрошенные РИА Новости эксперты. | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T14:57+0300
2025-05-07T14:57+0300
экономика
нефть
индия
пакистан
москва
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Конфликт между Индией и Пакистаном несет риски для российской нефти, но серьезной проблемой для России это не станет, считают опрошенные РИА Новости эксперты. "Конфликт между Пакистаном и Индией нарушает геополитическую стабильность в регионе и угрожает поставкам нефти через Персидский залив. Это приведет к росту цен на нефть. В то же время Индия является основным нефтяным партнером России и угроза военного конфликта может отрицательно сказаться на объемах поставок и на нефтяных доходах", - полагает доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В.Плеханова Юлия Давыдова. Для России этот конфликт может выразиться в волатильности цен на нефть и газ, соглашается ее коллега Павел Севостьянов. Особенно если ситуация примет затяжной характер, считает он. Тем не менее, вряд ли Россия столкнется из-за этого с существенными проблемами, считает доцент той же кафедры Вадим Ковригин. "В случае эскалации может быть нарушена логистика, и для России это будет означать сокращение спроса на нефть. Вряд ли при этом сокращение окажется долгосрочным. Краткосрочно цены на нефть могут снизиться до 55 долларов за баррель и даже ниже - особенно на фоне решения ОПЕК+ увеличить добычу. Для России это не окажется большой проблемой - покупатели у нашей нефти есть. Однако, в границах года сокращение нефтегазовых доходов бюджета может быть", - рассуждает он. Оптимистично настроен и независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. "Прямого негативного влияния от военных действий между Индией и Пакистаном я пока не предвижу: хотя у нас есть экономические отношения с обоими странами, вряд ли конфликт между ними приведет к проблемам с нашим экспортом в них", - прогнозирует он. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом.Ранее минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме нанесло удар по террористической инфраструктуре на территории Пакистана. В ведомстве отметили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь, власти Пакистана заявляют, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее трех человек.
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нефть, индия, пакистан, москва, рэу им. г.в.плеханова, опек
Экономика, Нефть, ИНДИЯ, ПАКИСТАН, МОСКВА, РЭУ им. Г.В.Плеханова, ОПЕК
14:57 07.05.2025
 
Конфликт между Индией и Пакистаном несет риски для российской нефти

Эксперты: конфликт между Индией и Пакистаном несет риски для российской нефти

© Фото : Unsplash/Rakesh MondalФлаг Индии
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
© Фото : Unsplash/Rakesh Mondal
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Конфликт между Индией и Пакистаном несет риски для российской нефти, но серьезной проблемой для России это не станет, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
"Конфликт между Пакистаном и Индией нарушает геополитическую стабильность в регионе и угрожает поставкам нефти через Персидский залив. Это приведет к росту цен на нефть. В то же время Индия является основным нефтяным партнером России и угроза военного конфликта может отрицательно сказаться на объемах поставок и на нефтяных доходах", - полагает доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В.Плеханова Юлия Давыдова.
Для России этот конфликт может выразиться в волатильности цен на нефть и газ, соглашается ее коллега Павел Севостьянов. Особенно если ситуация примет затяжной характер, считает он. Тем не менее, вряд ли Россия столкнется из-за этого с существенными проблемами, считает доцент той же кафедры Вадим Ковригин.
"В случае эскалации может быть нарушена логистика, и для России это будет означать сокращение спроса на нефть. Вряд ли при этом сокращение окажется долгосрочным. Краткосрочно цены на нефть могут снизиться до 55 долларов за баррель и даже ниже - особенно на фоне решения ОПЕК+ увеличить добычу. Для России это не окажется большой проблемой - покупатели у нашей нефти есть. Однако, в границах года сокращение нефтегазовых доходов бюджета может быть", - рассуждает он.
Оптимистично настроен и независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. "Прямого негативного влияния от военных действий между Индией и Пакистаном я пока не предвижу: хотя у нас есть экономические отношения с обоими странами, вряд ли конфликт между ними приведет к проблемам с нашим экспортом в них", - прогнозирует он.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом.
Ранее минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме нанесло удар по террористической инфраструктуре на территории Пакистана. В ведомстве отметили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь, власти Пакистана заявляют, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее трех человек.
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Эксперт допустил снижение цены золота на фоне конфликта Индии и Пакистана
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ЭкономикаНефтьИНДИЯПАКИСТАНМОСКВАРЭУ им. Г.В.ПлехановаОПЕК
 
 
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