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СМИ: Президент Бразилии подпишет в Москве соглашение по добыче урана

СМИ: Президент Бразилии подпишет в Москве соглашение по добыче урана - 07.05.2025, ПРАЙМ

СМИ: Президент Бразилии подпишет в Москве соглашение по добыче урана

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва планирует подписать в ходе визита в Москву соглашение по добыче урана, утверждает в среду газета Exame. | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T09:39+0300

2025-05-07T09:39+0300

2025-05-07T09:40+0300

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МЕХИКО, 7 мая - ПРАЙМ. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва планирует подписать в ходе визита в Москву соглашение по добыче урана, утверждает в среду газета Exame. По данным издания, которое ссылается на источники в правительстве южноамериканской страны, "планируется подписание соглашения о сотрудничестве" с целью "совместного развития деятельности по разведке, разработке и добыче урана в Бразилии". Среди соглашений, которые Бразилия рассчитывает подписать в России, упоминается также меморандум о взаимопонимании для изучения возможности создания в Бразилии инфраструктуры по сжиженному природному газу, привлечения инвестиций. Во вторник помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что президенты РФ и Бразилии, Владимир Путин и Лула да Силва, проведут в Москве встречу 9 мая.

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мировая экономика, бразилия, москва, рф, лула да силва, юрий ушаков, владимир путин