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Генпрокуратура подала новый иск к Минобороны

Генпрокуратура подала новый иск к Минобороны - 07.05.2025, ПРАЙМ

Генпрокуратура подала новый иск к Минобороны

Новый иск Генпрокуратуры РФ, поданный к ряду ответчиков в Приморье, в числе которых поставщик нефтепродуктов "Нико-Ойл ДВ" (Niko Group), касается возвращения... | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T04:09+0300

2025-05-07T04:09+0300

2025-05-07T04:09+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 7 мая - ПРАЙМ. Новый иск Генпрокуратуры РФ, поданный к ряду ответчиков в Приморье, в числе которых поставщик нефтепродуктов "Нико-Ойл ДВ" (Niko Group), касается возвращения структуре Минобороны нескольких причальных стенок и пирса во Владивостоке, следует из базы данных суда. Иск был подан 30 апреля к ООО "Нико-Ойл ДВ", ФГКУ "1976 Отделение морской инженерной службы" Минобороны РФ, министерству земельных и имущественных отношений Приморского края и ООО "Производственно-коммерческая фирма "Сват Ко". В числе третьих лиц заявлены Минобороны РФ, войсковая часть 62665", Управление Росреестра по Приморскому краю. Первое заседание назначено на 3 июня. "Заместитель Генерального прокурора РФ в защиту интересов РФ в лице федерального казенного учреждения "Войсковая часть 62665" обратился в суд с иском к "Нико-Ойл ДВ", "Сват Ко", ФГКУ "1976 отделение морской инженерной службы (ОМИС)" Министерства обороны РФ, министерству земельных и имущественных отношений Приморского края, в котором просил признать недействительными (ничтожными) сделки (договоры аренды), применить последствия недействительности ничтожных сделок (договоров аренды)", - говорится в материалах иска. Уточняется, что ГП просит обязать ООО "Нико-Ойл ДВ" вернуть РФ в лице ФГКУ "1976 ОМИС" причальную стенку на мысе Артур, пирс и причальную стенку в бухте Большой Улисс. Также прокуроры требуют обязать "Сват Ко" вернуть военным причальную стенку в бухте Большой Улисс. Договоры аренды эти сооружений, которые ГП просит признать недействительными, были заключены в 2000 и 2022 годы. ГП завила ходатайство об обеспечительных мерах и попросило запретить регистрационные действия с указанными объектами. В обоснование заявления прокурор указал, что данные меры временны, "призваны обеспечить сохранность изъятых из оборота земель и военного имущества, предназначенного для нужд обороны страны". Арбитраж удовлетворил это ходатайство. Сейчас в суде также рассматривается иск ГП к ООО "Нико-Ойл ДВ", ООО "Нико Инвест", ряду компаний и краевых структур в Приморье о возвращении государству участков и зданий из перечня объектов высвобождаемого военного имущества во Владивостоке на улицах Бархатная и Катерная – в бухте Улисс, рядом с расположением флотилии Тихоокеанского флота. Также ГП просит взыскать с "Нико-Ойл ДВ" в пользу РФ ущерба в размере почти 464 миллионов рублей. Niko Group занимается покупкой нефтепродуктов с нефтеперерабатывающих заводов, их перевалкой и хранением, доставкой по Дальнему Востоку, а также в акватории Восточной и Юго-Восточной Азии. Генпрокуратура РФ 23 апреля подала иск в интересах РФ в лице Минобороны к 32 ответчикам о возвращении в собственность РФ объектов недвижимости из перечня высвобождаемого военного имущества Минобороны в бухте Улисс. В числе ответчиков - местные компании и ИП во Владивостоке, власти города, министерство земельных и имущественных отношений Приморья, Минфин РФ, Росимущество и московское ОАО "Федеральный Центр Логистики", которое занимается управлением недвижимостью. Суд назначил предварительное судебное заседание на 23 мая и арестовал более 60 участков и зданий, указанных в иске. В бухте Улисс, рядом с расположением флотилии Тихоокеанского флота, находится крупная частная катерная стоянка. Власти Владивостока в марте сообщали, что нужно до 1 мая вывезти маломерные суда с побережья бухты Улисс "в связи с использованием Тихоокеанским флотом акватории, побережья бухты Улисс и необходимости обеспечения безопасности навигации военных кораблей".

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