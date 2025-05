https://1prime.ru/20250507/indiya-857351668.html

Индия на фоне конфликта с Пакистаном усилила меры безопасности на НПЗ

Индия на фоне конфликта с Пакистаном усилила меры безопасности на НПЗ - 07.05.2025, ПРАЙМ

Индия на фоне конфликта с Пакистаном усилила меры безопасности на НПЗ

Индия на фоне конфликта с Пакистаном усилила меры безопасности и мониторинг угроз для индийских нефтеперерабатывающих заводов и объектов по производству нефти... | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T10:50+0300

2025-05-07T10:50+0300

2025-05-07T10:50+0300

нефть

пакистан

индия

исламабад

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/84234/05/842340532_0:62:2400:1412_1920x0_80_0_0_e42eb897a0746053062155b491ed4964.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 мая – ПРАЙМ. Индия на фоне конфликта с Пакистаном усилила меры безопасности и мониторинг угроз для индийских нефтеперерабатывающих заводов и объектов по производству нефти вдоль западной границы с Пакистаном, сообщает издание Hindustan Times. "Усиленная безопасность распространяется на установки, на долю которых приходится более 38% от общего объема 257 миллионов тонн ежегодной нефтеперерабатывающей мощности Индии, расположенные в приграничных штатах Гуджарат, Пенджаб и Раджастан", - сообщает издание. Там отметили, что безопасность усилена на таких объектах, как нефтеперерабатывающие заводы компании Reliance Industries Ltd и компании Nayara в штате Гуджарате, компании HPCL Mittal Ltd в штате Пенджаб и нефтяных месторождениях компании Vedanta Ltd в Раджастане. "Индия обладает возможностями обнаружения, перехвата и уничтожения приближающихся баллистических ракет, входя в число немногих стран с такими возможностями. Все средства противовоздушной обороны приведены в максимальное состояние", - сказал собеседник издания. Ранее минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме начало операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь, власти Пакистана заявляли, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 24 человек, 46 получили ранения.

https://1prime.ru/20250507/ator-857350338.html

пакистан

индия

исламабад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, пакистан, индия, исламабад, мид