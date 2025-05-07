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Индия на фоне конфликта с Пакистаном усилила меры безопасности на НПЗ - 07.05.2025, ПРАЙМ
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Индия на фоне конфликта с Пакистаном усилила меры безопасности на НПЗ
Индия на фоне конфликта с Пакистаном усилила меры безопасности на НПЗ - 07.05.2025, ПРАЙМ
Индия на фоне конфликта с Пакистаном усилила меры безопасности на НПЗ
Индия на фоне конфликта с Пакистаном усилила меры безопасности и мониторинг угроз для индийских нефтеперерабатывающих заводов и объектов по производству нефти... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T10:50+0300
2025-05-07T10:50+0300
нефть
пакистан
индия
исламабад
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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 мая – ПРАЙМ. Индия на фоне конфликта с Пакистаном усилила меры безопасности и мониторинг угроз для индийских нефтеперерабатывающих заводов и объектов по производству нефти вдоль западной границы с Пакистаном, сообщает издание Hindustan Times. "Усиленная безопасность распространяется на установки, на долю которых приходится более 38% от общего объема 257 миллионов тонн ежегодной нефтеперерабатывающей мощности Индии, расположенные в приграничных штатах Гуджарат, Пенджаб и Раджастан", - сообщает издание. Там отметили, что безопасность усилена на таких объектах, как нефтеперерабатывающие заводы компании Reliance Industries Ltd и компании Nayara в штате Гуджарате, компании HPCL Mittal Ltd в штате Пенджаб и нефтяных месторождениях компании Vedanta Ltd в Раджастане. "Индия обладает возможностями обнаружения, перехвата и уничтожения приближающихся баллистических ракет, входя в число немногих стран с такими возможностями. Все средства противовоздушной обороны приведены в максимальное состояние", - сказал собеседник издания. Ранее минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме начало операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь, власти Пакистана заявляли, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 24 человек, 46 получили ранения.
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пакистан
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нефть, пакистан, индия, исламабад, мид
Нефть, ПАКИСТАН, ИНДИЯ, Исламабад, МИД
10:50 07.05.2025
 
Индия на фоне конфликта с Пакистаном усилила меры безопасности на НПЗ

Hindustan Times: Индия усилила меры безопасности на НПЗ

© Фото : Unsplash/Srijan MohanФлаг Индии
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
© Фото : Unsplash/Srijan Mohan
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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 мая – ПРАЙМ. Индия на фоне конфликта с Пакистаном усилила меры безопасности и мониторинг угроз для индийских нефтеперерабатывающих заводов и объектов по производству нефти вдоль западной границы с Пакистаном, сообщает издание Hindustan Times.
"Усиленная безопасность распространяется на установки, на долю которых приходится более 38% от общего объема 257 миллионов тонн ежегодной нефтеперерабатывающей мощности Индии, расположенные в приграничных штатах Гуджарат, Пенджаб и Раджастан", - сообщает издание.
Там отметили, что безопасность усилена на таких объектах, как нефтеперерабатывающие заводы компании Reliance Industries Ltd и компании Nayara в штате Гуджарате, компании HPCL Mittal Ltd в штате Пенджаб и нефтяных месторождениях компании Vedanta Ltd в Раджастане.
"Индия обладает возможностями обнаружения, перехвата и уничтожения приближающихся баллистических ракет, входя в число немногих стран с такими возможностями. Все средства противовоздушной обороны приведены в максимальное состояние", - сказал собеседник издания.
Ранее минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме начало операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь, власти Пакистана заявляли, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 24 человек, 46 получили ранения.
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
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НефтьПАКИСТАНИНДИЯИсламабадМИД
 
 
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