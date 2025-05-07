Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперты оценили ущерб экспорту Индии из-за конфликта с Пакистаном - 07.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250507/indiya-857371298.html
Эксперты оценили ущерб экспорту Индии из-за конфликта с Пакистаном
Эксперты оценили ущерб экспорту Индии из-за конфликта с Пакистаном - 07.05.2025, ПРАЙМ
Эксперты оценили ущерб экспорту Индии из-за конфликта с Пакистаном
Экспорт Индии в почти 443 миллиарда долларов в год может пострадать, если конфликт с Пакистаном продолжит усиливаться, больше всего это может сказаться на... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T16:44+0300
2025-05-07T16:44+0300
экономика
нефть
индия
пакистан
исламабад
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/84233/95/842339550_0:155:2400:1505_1920x0_80_0_0_19d85979bfa14e48ea5110c16ebc79b6.jpg
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Экспорт Индии в почти 443 миллиарда долларов в год может пострадать, если конфликт с Пакистаном продолжит усиливаться, больше всего это может сказаться на поставках нефтепродуктов, фармпродукции и смартфонов, выяснило РИА Новости по данным индийской статслужбы. Так, индийский экспорт по итогам прошлого года достиг 442,7 миллиарда долларов. Больше всего в 2024 году страна продавала нефтепродуктов - на 70,7 миллиарда долларов. В тройку также вошли лекарства и другая фармпродукция - 23,4 миллиарда и телефонные аппараты, главным образом смартфоны, - на 22,1 миллиарда. Пятерку самых продаваемых Индией товаров также вошли алмазы - 14,4 миллиарда и ювелирные изделия и их части из драгоценных металлов - 12,3 миллиарда. Закрыли десятку рис - его Нью-Дели продал в другие страны на 11,8 миллиарда долларов, детали транспортных средств - 7,5 миллиарда, легковые авто - почти 7 миллиардов, самолеты и другие летательные аппараты массой более 15 тонн - 6,03 миллиарда, а также турбореактивные и турбовинтовые двигатели и газовые турбины - 5,1 миллиарда. Больше всего в прошлом году Индия экспортировала товаров в США - 80,8 миллиарда долларов, ОАЭ - 37,8 миллиарда, Нидерланды - 24,8 миллиарда, Сингапур - 15,9 миллиарда и Китай - 15,1 миллиарда. Россия расположилась на 26-м месте. В ночь на 7 мая минобороны Индии начало операцию "Синдур", нанеся удары по девяти целям в Пакистане и подконтрольной ему части Кашмира, где базировались террористы. В ведомстве отметили, что в рамках операции не был атакован ни один пакистанский военный объект. В свою очередь, власти Пакистана заявляли, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли более 20 человек, свыше 40 пострадали. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран.Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире. МИД Пакистана заявил, что действия Индии приблизили два государства, обладающих ядерным оружием, к крупному конфликту и что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.
https://1prime.ru/20250507/statsluzhba-857366934.html
индия
пакистан
исламабад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84233/95/842339550_94:0:2306:1659_1920x0_80_0_0_23eebc8396dc8b5a4ea161749bf04094.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, индия, пакистан, исламабад, мид
Экономика, Нефть, ИНДИЯ, ПАКИСТАН, Исламабад, МИД
16:44 07.05.2025
 
Эксперты оценили ущерб экспорту Индии из-за конфликта с Пакистаном

Индия может потерять почти 443 миллиарда долларов из-за конфликта с Пакистаном

© Фото : Unsplash/Aniyora JИндия, флаг
Индия, флаг - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
© Фото : Unsplash/Aniyora J
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Экспорт Индии в почти 443 миллиарда долларов в год может пострадать, если конфликт с Пакистаном продолжит усиливаться, больше всего это может сказаться на поставках нефтепродуктов, фармпродукции и смартфонов, выяснило РИА Новости по данным индийской статслужбы.
Так, индийский экспорт по итогам прошлого года достиг 442,7 миллиарда долларов. Больше всего в 2024 году страна продавала нефтепродуктов - на 70,7 миллиарда долларов. В тройку также вошли лекарства и другая фармпродукция - 23,4 миллиарда и телефонные аппараты, главным образом смартфоны, - на 22,1 миллиарда.
Пятерку самых продаваемых Индией товаров также вошли алмазы - 14,4 миллиарда и ювелирные изделия и их части из драгоценных металлов - 12,3 миллиарда.
Закрыли десятку рис - его Нью-Дели продал в другие страны на 11,8 миллиарда долларов, детали транспортных средств - 7,5 миллиарда, легковые авто - почти 7 миллиардов, самолеты и другие летательные аппараты массой более 15 тонн - 6,03 миллиарда, а также турбореактивные и турбовинтовые двигатели и газовые турбины - 5,1 миллиарда.
Больше всего в прошлом году Индия экспортировала товаров в США - 80,8 миллиарда долларов, ОАЭ - 37,8 миллиарда, Нидерланды - 24,8 миллиарда, Сингапур - 15,9 миллиарда и Китай - 15,1 миллиарда. Россия расположилась на 26-м месте.
В ночь на 7 мая минобороны Индии начало операцию "Синдур", нанеся удары по девяти целям в Пакистане и подконтрольной ему части Кашмира, где базировались террористы. В ведомстве отметили, что в рамках операции не был атакован ни один пакистанский военный объект. В свою очередь, власти Пакистана заявляли, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли более 20 человек, свыше 40 пострадали.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран.
Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире. МИД Пакистана заявил, что действия Индии приблизили два государства, обладающих ядерным оружием, к крупному конфликту и что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.
Работа смоленского завода Кристалл
Конфликт Индии и Пакистана может привести к сбоям в алмазной индустрии
15:21
 
ЭкономикаНефтьИНДИЯПАКИСТАНИсламабадМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала