https://1prime.ru/20250507/indiya-857371298.html

Эксперты оценили ущерб экспорту Индии из-за конфликта с Пакистаном

Эксперты оценили ущерб экспорту Индии из-за конфликта с Пакистаном - 07.05.2025, ПРАЙМ

Эксперты оценили ущерб экспорту Индии из-за конфликта с Пакистаном

Экспорт Индии в почти 443 миллиарда долларов в год может пострадать, если конфликт с Пакистаном продолжит усиливаться, больше всего это может сказаться на... | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T16:44+0300

2025-05-07T16:44+0300

2025-05-07T16:44+0300

экономика

нефть

индия

пакистан

исламабад

мид

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Экспорт Индии в почти 443 миллиарда долларов в год может пострадать, если конфликт с Пакистаном продолжит усиливаться, больше всего это может сказаться на поставках нефтепродуктов, фармпродукции и смартфонов, выяснило РИА Новости по данным индийской статслужбы. Так, индийский экспорт по итогам прошлого года достиг 442,7 миллиарда долларов. Больше всего в 2024 году страна продавала нефтепродуктов - на 70,7 миллиарда долларов. В тройку также вошли лекарства и другая фармпродукция - 23,4 миллиарда и телефонные аппараты, главным образом смартфоны, - на 22,1 миллиарда. Пятерку самых продаваемых Индией товаров также вошли алмазы - 14,4 миллиарда и ювелирные изделия и их части из драгоценных металлов - 12,3 миллиарда. Закрыли десятку рис - его Нью-Дели продал в другие страны на 11,8 миллиарда долларов, детали транспортных средств - 7,5 миллиарда, легковые авто - почти 7 миллиардов, самолеты и другие летательные аппараты массой более 15 тонн - 6,03 миллиарда, а также турбореактивные и турбовинтовые двигатели и газовые турбины - 5,1 миллиарда. Больше всего в прошлом году Индия экспортировала товаров в США - 80,8 миллиарда долларов, ОАЭ - 37,8 миллиарда, Нидерланды - 24,8 миллиарда, Сингапур - 15,9 миллиарда и Китай - 15,1 миллиарда. Россия расположилась на 26-м месте. В ночь на 7 мая минобороны Индии начало операцию "Синдур", нанеся удары по девяти целям в Пакистане и подконтрольной ему части Кашмира, где базировались террористы. В ведомстве отметили, что в рамках операции не был атакован ни один пакистанский военный объект. В свою очередь, власти Пакистана заявляли, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли более 20 человек, свыше 40 пострадали. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран.Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире. МИД Пакистана заявил, что действия Индии приблизили два государства, обладающих ядерным оружием, к крупному конфликту и что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.

https://1prime.ru/20250507/statsluzhba-857366934.html

индия

пакистан

исламабад

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нефть, индия, пакистан, исламабад, мид