https://1prime.ru/20250507/inflyatsiya-857378411.html

Инфляция в России на 5 мая замедлилась до 10,21% в годовом выражении

Инфляция в России на 5 мая замедлилась до 10,21% в годовом выражении - 07.05.2025, ПРАЙМ

Инфляция в России на 5 мая замедлилась до 10,21% в годовом выражении

Инфляция в России на 5 мая замедлилась до 10,21% в годовом выражении с 10,34% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T19:12+0300

2025-05-07T19:12+0300

2025-05-07T19:12+0300

экономика

россия

минэкономразвития рф

инфляция в россии

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Инфляция в России на 5 мая замедлилась до 10,21% в годовом выражении с 10,34% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Как отмечает министерство, в сегменте продовольственных товаров на неделе с 29 апреля по 5 мая цены выросли на 0,06%. При этом плодоовощная продукция подешевела на 0,3%, а продукты за исключением плодов и овощей прибавили за неделю в среднем 0,1%. "На отчетной неделе снизились темпы роста цен на хлеб и свинину, приостановился рост цен на масло сливочное, сыры и говядину. Подешевели макаронные и крупяные изделия, продолжилось снижение цен на масло подсолнечное и яйца", - указано в обзоре. В сегменте непродовольственных товаров цены за неделю снизились на 0,1% после околонулевой динамики за период с 22 по 28 апреля. Что касается услуг (туристических, регулируемых и бытовых), то они подорожали на 0,2% против 0,16% неделей ранее.

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