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В Казахстане назвали ЕАЭС одним из самых устойчивых в Евразии

В Казахстане назвали ЕАЭС одним из самых устойчивых в Евразии - 07.05.2025, ПРАЙМ

В Казахстане назвали ЕАЭС одним из самых устойчивых в Евразии

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) зарекомендовал себя как одно из самых устойчивых и динамично развивающихся экономических интеграционных объединений в... | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T03:36+0300

2025-05-07T03:36+0300

2025-05-07T03:36+0300

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АСТАНА, 7 мая - ПРАЙМ. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) зарекомендовал себя как одно из самых устойчивых и динамично развивающихся экономических интеграционных объединений в Евразии, сообщили РИА Новости в министерстве торговли и интеграции Казахстана. В мае ЕАЭС отмечает 10-летие с момента создания. Как ранее заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, за прошедшее десятилетие в ЕАЭС создана благоприятная среда для развития торговли, взаимодействия и для реализации четырёх свобод, заложенных в базовых документах объединения - свободы перемещения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. "На сегодня Евразийский экономический союз (ЕАЭС) зарекомендовал себя как одно из самых устойчивых и динамично развивающихся экономических интеграционных объединений в регионе Евразия", - говорится в сообщении казахстанского минторговли. В ведомстве отметили, что участие в ЕАЭС способствует привлечению инвестиций, наращиванию объёмов внешней торговли, реализации совместных промышленных проектов и развитию действующих. "В целом, ЕАЭС представляет собой весьма ёмкий рынок без таможенных границ численностью 185,5 миллионов человек и совокупным объёмом ВВП свыше 2 триллионов долларов. Это даёт возможность отечественным производителям беспрепятственный доступ для продвижения товаров и услуг на рынки стран-партнёров по ЕАЭС, привлечения инвестиций для открытия производств, учитывая перспективы для инвесторов выхода не только на рынок Казахстана, но и на рынок ЕАЭС", - добавили в казахстанском министерстве торговли.

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мировая экономика, финансы, казахстан, евразия, рф, алексей оверчук, еаэс